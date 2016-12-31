31 Aralık 2016 Cumartesi2 R.Ahir 1438
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Saldırı hazırlığında 8 DAEŞ'li terörist yakalandı

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Saldırı hazırlığında 8 DAEŞ'li terörist yakalandı
Başkentte yılbaşı öncesi eylem hazırlığı yaptıkları şüphesi üzerinde durulan sekiz terör örgütü DAEŞ üyesi, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Saldırı hazırlığında 8 DAEŞ'li terörist yakalandı Saldırı hazırlığında 8 DAEŞ'li terörist yakalandı Saldırı hazırlığında 8 DAEŞ'li terörist yakalandı

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, DAEŞ mensubu olduğu tespit edilen ve yılbaşı öncesi eylem hazırlığı yaptıkları şüphesi üzerinde durulan sekiz kişi, Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince takibe alındı.

Çalışmalar sonrası harekete geçen ekipler, kent merkezi ile Sincan ve Çubuk ilçelerinde bazı adreslere operasyon düzenledi. Operasyonlarda gözaltına alınan sekiz zanlı, sağlık kontrolünün ardından TEM Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Zanlıların yakalandıkları adreslerde çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

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