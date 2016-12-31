Saldırı hazırlığında 8 DAEŞ'li terörist yakalandı

Başkentte yılbaşı öncesi eylem hazırlığı yaptıkları şüphesi üzerinde durulan sekiz terör örgütü DAEŞ üyesi, düzenlenen operasyonla yakalandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, DAEŞ mensubu olduğu tespit edilen ve yılbaşı öncesi eylem hazırlığı yaptıkları şüphesi üzerinde durulan sekiz kişi, Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince takibe alındı.

Çalışmalar sonrası harekete geçen ekipler, kent merkezi ile Sincan ve Çubuk ilçelerinde bazı adreslere operasyon düzenledi. Operasyonlarda gözaltına alınan sekiz zanlı, sağlık kontrolünün ardından TEM Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Zanlıların yakalandıkları adreslerde çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.