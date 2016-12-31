TSK, El Bab'da düzenlenen operasyonda Terör örgütü DAEŞ'in sözde emiri Ebu Ensari'nin öldürüldüğünü açıkladı.
Dün de El Bab'da DAEŞ'in konvoyuna düzenlenen hava harekatında DAEŞ’in sözde Emirlerinden Ebu Husen Tunusi öldürülmüştü.
31 Aralık 2016 Cumartesi2 R.Ahir 1438
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- Şüphesiz Allah, ağaç altında sana bîat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş ve onlara yakın bir fetih (3) ve elde edecekleri birçok ganimetler nasip etmiştir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.(Fetih 18-19)
- Akşamdan (abdestli olarak) temizlik üzere zikrederek uyuyan ve geceleyin de uyanıp Allah’tan dünya ve âhiret için hàyır taleb eden hiç kimse yoktur ki Allah dilediğini vermesin.Ebû Dâvud, Edeb 105, (5042).
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TSK açıkladı! DAEŞ'in üst düzey ismi öldürüldü
TSK, El Bab'da düzenlenen operasyonda Terör örgütü DAEŞ'in sözde emiri Ebu Ensari'nin öldürüldüğünü açıkladı.
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