31 Aralık 2016 Cumartesi2 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Şüphesiz Allah, ağaç altında sana bîat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş ve onlara yakın bir fetih (3) ve elde edecekleri birçok ganimetler nasip etmiştir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.(Fetih 18-19)
  • Akşamdan (abdestli olarak) temizlik üzere zikrederek uyuyan ve geceleyin de uyanıp Allah’tan dünya ve âhiret için hàyır taleb eden hiç kimse yoktur ki Allah dilediğini vermesin.Ebû Dâvud, Edeb 105, (5042).
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:49Güneş 08:22Öğle 13:14İkindi 15:32Akşam 17:53Yatsı 19:20
    • 10°C Adana
    • 7°C Adıyaman
    • -2°C Afyon
    • 10°C Ağrı
    • 5°C Amasya
    • -2°C Ankara
    • 10°C Antalya
    • 6°C Artvin
    • 6°C Aydın
    • 1°C Balıkesir
  • BIST: 78.139 0.39
  • Altın: 130,455 -0.41
  • Dolar: 3,5192 0.02
  • Euro: 3,7140 0.65

Tavşanlı-Eskihisar feribotunda büyük panik

»
Tavşanlı-Eskihisar arasında sefer yapan arabalı feribotun ön kapağı denize düştü.
Tavşanlı-Eskihisar feribotunda büyük panik
Tavşanlı-Eskihisar feribotunda büyük panik Tavşanlı-Eskihisar feribotunda büyük panik Tavşanlı-Eskihisar feribotunda büyük panik

Feribottaki bazı araçlar denize düşme tehlikesi geçirdi, 4 araçta hasar oluştu. Can yeleği dağıtılan yolcular korku içinde feribotun geri dönmesini bekledi.

Tavşanlı-Eskihisar arasında sefer yapan İstanbullines'e adlı şirkete ait arabalı feribotta dün akşam korku dolu dakikalar yaşandı.

Seyir halindeyken ön kapağı denize düşen feribotta panik yaşandı. İçinde yolcu bulunan bazı araçlar denize düşme tehlikesi geçirdi.

4 araç birbirine çarparak hasar aldı. Bu sırada yolculara can yeleği dağıtıldı. Kaptan Eskihisar'a gitmekten vazgeçip, Tavşanlı'ya geri döndü. O anlar bir yolcu tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Geri dönen feribot araçları ters yöndeki kapaktan indirirken, yolcuların büyük bir kısmı da karayoluyla gönderildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
8 ilçede elektrik kesintisi!8 ilçede elektrik kesintisi!Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) , salı günü Anadolu yakasında 8 ilçedeki bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.
Soylu: Kararlıyız, tehdit ettirmeyeceğizSoylu: Kararlıyız, tehdit ettirmeyeceğizYüksekova'da vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Süleyman Soylu, birlik beraberlik vurgusu yaparak, terör örgütünün vatandaşı tehdit etmesine müsade edilmeyeceğini söyledi.
Osman Gazi Köprüsü'ne yeni yıl indirimiOsman Gazi Köprüsü'ne yeni yıl indirimiOsman Gazi Köprüsü'nde yarın itibariyle 65 lira 65 kuruş olacak.
Bir ilimze daha stat müjdesi!Bir ilimze daha stat müjdesi!Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Orduspor taraftarlarına yeni stat müjdesini verdi
Erken Rezervasyon ile Muhteşem Kıbrıs TatiliErken Rezervasyon ile Muhteşem Kıbrıs TatiliTatil konusunda en cazip yerlerden bir tanesi de Kıbrıs’tır. Kıbrıs'ta tatil yapmak isteyen kişiler özellikle yoğunluk nedeniyle yer bulma konusunda sorun yaşayabilir.
Tavşanlı-Eskihisar feribotunda büyük panikTavşanlı-Eskihisar feribotunda büyük panikTavşanlı-Eskihisar arasında sefer yapan arabalı feribotun ön kapağı denize düştü.
  • Elektrik üretim ve iletim hatlarına siber saldırı31 Aralık 2016 Cumartesi 17:27
  • Kendi düğününe mehteran takımıyla geldi31 Aralık 2016 Cumartesi 16:02
  • Yardım için verilen yastıktan bin lira para çıktı31 Aralık 2016 Cumartesi 16:00
  • Enerji Bakanlığı'ndan flaş kesinti açıklaması!31 Aralık 2016 Cumartesi 15:30
  • Pazarcı gençten sosyal medyayı sallayan sözler31 Aralık 2016 Cumartesi 15:02
  • O cezalar bu geceden itibaren artıyor!31 Aralık 2016 Cumartesi 15:00
  • Samsun'da 3 aylık hamile gelinin şüpheli ölümü!31 Aralık 2016 Cumartesi 14:30
  • Ölümün haramdan daha yakın olduğunu biliyor muydunuz?31 Aralık 2016 Cumartesi 14:18
  • Başkanlık ANKETİ / Katıl oyunu kullan31 Aralık 2016 Cumartesi 14:16
  • Hulusi Paşa'dan yeni yıl mesajı31 Aralık 2016 Cumartesi 14:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri