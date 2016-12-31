31 Aralık 2016 Cumartesi2 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Şüphesiz Allah, ağaç altında sana bîat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş ve onlara yakın bir fetih (3) ve elde edecekleri birçok ganimetler nasip etmiştir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.(Fetih 18-19)
  • Akşamdan (abdestli olarak) temizlik üzere zikrederek uyuyan ve geceleyin de uyanıp Allah’tan dünya ve âhiret için hàyır taleb eden hiç kimse yoktur ki Allah dilediğini vermesin.Ebû Dâvud, Edeb 105, (5042).
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:49Güneş 08:22Öğle 13:14İkindi 15:32Akşam 17:53Yatsı 19:20
    • 6°C Adana
    • 5°C Adıyaman
    • -9°C Afyon
    • 9°C Ağrı
    • 3°C Amasya
    • -3°C Ankara
    • 4°C Antalya
    • 3°C Artvin
    • 1°C Aydın
    • -1°C Balıkesir
  • BIST: 78.139 0.39
  • Altın: 130,455 -0.41
  • Dolar: 3,5192 0.02
  • Euro: 3,7140 0.65

Alanya'da 8 akademisyen FETÖ'den tutuklandı

»
Alanya'da FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3'ü kadın 22 akademisyenden 8'i tutuklandı.
Alanya'da 8 akademisyen FETÖ'den tutuklandı
Alanya'da 8 akademisyen FETÖ'den tutuklandı Alanya'da 8 akademisyen FETÖ'den tutuklandı Alanya'da 8 akademisyen FETÖ'den tutuklandı

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında temmuz ayında açığa alınan ve haklarında işlem başlatılan Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde (ALKÜ) görevli 3'ü kadın 22 öğretim görevlisi ve okutman, Alanya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği (TEM) ekipleri tarafından 15 Aralık'ta sabaha karşı yapılan operasyonla gözaltına alındı.

30 SAAT İFADE VERDİLER

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler yaklaşık 30 saat ifade verdi. İfadeleri tamamlanan şüphelilerden Adnan B., Ali Rıza A., Mehmet S.A., Muharrem A., Ufuk D., Ali Cüneyt Ç., Osman B. ve Mehmet K.Y. tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrolle bırakıldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin örgütün ev toplantılarına katıldığı, yayın organlarına abone olduğu, örgüte ait yurtdışı eğitim kurumlarını ziyaret ederek eğitim verdiği ve 17- 25 Aralık sürecinden sonra örgüt kontrolündeki bankaya para yatırmaya devam ettikleri belirlendi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Alanya'da 8 akademisyen FETÖ'den tutuklandıAlanya'da 8 akademisyen FETÖ'den tutuklandıAlanya'da FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3'ü kadın 22 akademisyenden 8'i tutuklandı.
Diyarbakır'a raylı sistem hattıDiyarbakır'a raylı sistem hattıDiyarbakır Büyükşehir Belediyesi ulaşım ana planı kapsamında 14 kilometre uzunluğundaki raylı sistemi hayata geçiriyor.
Başbakan Avrupa'ya: Nasihatı bırakınBaşbakan Avrupa'ya: Nasihatı bırakınBaşbakan Binali Yıldırım, Öncüpınar Konaklama Merkezi'nde mültecilere seslendi.
8 ilçede elektrik kesintisi!8 ilçede elektrik kesintisi!Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) , salı günü Anadolu yakasında 8 ilçedeki bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.
Soylu: Kararlıyız, tehdit ettirmeyeceğizSoylu: Kararlıyız, tehdit ettirmeyeceğizYüksekova'da vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Süleyman Soylu, birlik beraberlik vurgusu yaparak, terör örgütünün vatandaşı tehdit etmesine müsade edilmeyeceğini söyledi.
Osman Gazi Köprüsü'ne yeni yıl indirimiOsman Gazi Köprüsü'ne yeni yıl indirimiOsman Gazi Köprüsü'nde yarın itibariyle 65 lira 65 kuruş olacak.
  • Bir ilimze daha stat müjdesi!31 Aralık 2016 Cumartesi 18:40
  • Erken Rezervasyon ile Muhteşem Kıbrıs Tatili31 Aralık 2016 Cumartesi 18:19
  • Tavşanlı-Eskihisar feribotunda büyük panik31 Aralık 2016 Cumartesi 18:01
  • Elektrik üretim ve iletim hatlarına siber saldırı31 Aralık 2016 Cumartesi 17:27
  • Kendi düğününe mehteran takımıyla geldi31 Aralık 2016 Cumartesi 16:02
  • Yardım için verilen yastıktan bin lira para çıktı31 Aralık 2016 Cumartesi 16:00
  • Enerji Bakanlığı'ndan flaş kesinti açıklaması!31 Aralık 2016 Cumartesi 15:30
  • Pazarcı gençten sosyal medyayı sallayan sözler31 Aralık 2016 Cumartesi 15:02
  • O cezalar bu geceden itibaren artıyor!31 Aralık 2016 Cumartesi 15:00
  • Samsun'da 3 aylık hamile gelinin şüpheli ölümü!31 Aralık 2016 Cumartesi 14:30
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri