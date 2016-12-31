01 Ocak 2017 Pazar2 R.Ahir 1438
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Yunan Büyükelçi cinayetini karısı ile sevgilisi planlamış

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Brezilya'da yanan aracın içinde ölü bulunan Yunan Büyükelçi'nin, karısı ile karısının sevgilisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.
Yunan Büyükelçi cinayetini karısı ile sevgilisi planlamış
Yunan Büyükelçi cinayetini karısı ile sevgilisi planlamış Yunan Büyükelçi cinayetini karısı ile sevgilisi planlamış Yunan Büyükelçi cinayetini karısı ile sevgilisi planlamış

Brezilya polisi, 59 yaşındaki Büyükelçi Kyriakos Amiridis’in Rio de Janeiro kentinde öldürülmesi üzerine eşi ve sevgilisi olan polis memuru ile birlikte iki kişiyi daha gözaltına aldı.

Büyükelçinin Brezilyalı eşi Fracois Amoridis ile ilişki yaşayan 29 yaşındaki polis memuru Sergio Moreira Filho polis sorgusu sırasında suçunu itiraf etti.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre Büyükelçi Amiridis öldürülmeden önce karısı ile polisi birlikte yatakta yakaladı. Bu gelişme üzerine ikili Amiridis’i öldürme planı hazırladı.

KAYIP İHBARINDA BULUNMUŞTU

Ailesiyle birlikte tatilde olduğu açıklanan 59 yaşındaki büyükelçinin eşi üç gün önce polise Amiridis'in kayıp olduğunu bildirmişti.

2001 – 2004 yılları arasında Rio de Janeiro başkonsolosu olarak görev yapan Amiridis bu yıl Yunanistan'ın Brezilya Büyükelçisi olarak görevine başlamıştı. Amiridis, 2012'den 2016'ya kadar da Yunanistan Libya Büyükelçisi olarak görev yapmıştı.

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