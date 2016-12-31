2016 yılı içerisinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yatırım programına alınan tek stadın Ordu stadı olduğunu belirten Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, 102 milyon liraya mal olması beklenen stadın sulu sistem, alttan ısıtmalı ve doğal çim saha olarak inşa edileceğini ve 450 gün iş takvimi içerisinde inşa edilmesinin planlandığını kaydetti.
Stadın amatör kulüplerin yararlandığı Durugöl spor alanına inşa edileceğini belirten Başkan Yılmaz, amatör kulüpler için yeni spor sahaları inşa edeceklerini kaydetti. Başkan Yılmaz, Mayıs ayında bitecek olan futbol sezonunun ardından Durugöl spor kompleksinde stat çalışmalarının başlayacağını, yeni futbol sezonu olan Eylül ayına kadar ise Karşıyaka mahallesindeki yeni inşa edilen tenis kortlarının yanına 3 adet nizami ölçülerde futbol sahaları yapılacağını kaydetti. Yılmaz, “Bu kapsamda Karşıyaka’da yapımı devam eden tenis kortlarının hemen yanındaki alana biri çim ve ikisi sentetik olmak kaydıyla 3 adet saha yapacağız. Şubat ayı başından itibaren ihalesini gerçekleştirerek 3-4 ay içinde 3 adet futbol sahasını hizmete sunacağız. Burada ayrıca 2 bin 500 kişilik bir tribün de olacak. Ayrıca amatör spor kulüplerimizin yararlanacağını modern tesisi inşa edeceğiz” dedi.
Yılmaz, Ordu stadının tamamlanmasıyla birlikte şehrin içerisinde bulunan ve kentsel dönüşüm projeleri kapsamında yıkılacak olan 19 Eylül Stadyumu'nun bulunduğu alanın ise altı otopark üstü şehir meydanı şeklinde inşa edileceğini vurguladı.
Yılmaz ayrıca yapılacak projeyle Orduspor’un eski prestijli günlerine geri döneceğini ifade ederek, Orduspor’a geçtiğimiz hafta 450 bin TL kaynak gönderildiğini belirtti. Yılmaz, “Her daim yanında olduğumuz Orduspor’a geçen hafta 50 bin TL'si basketbol takımına verilmek suretiyle devlet, hükümet ve Belediye katkısıyla 450 bin TL gönderildi” diye konuştu.
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Bir ilimze daha stat müjdesi!
2016 yılı içerisinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yatırım programına alınan tek stadın Ordu stadı olduğunu belirten Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, 102 milyon liraya mal olması beklenen stadın sulu sistem, alttan ısıtmalı ve doğal çim saha olarak inşa edileceğini ve 450 gün iş takvimi içerisinde inşa edilmesinin planlandığını kaydetti.
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