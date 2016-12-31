31 Aralık 2016 Cumartesi2 R.Ahir 1438
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  • Şüphesiz Allah, ağaç altında sana bîat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş ve onlara yakın bir fetih (3) ve elde edecekleri birçok ganimetler nasip etmiştir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.(Fetih 18-19)
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8 ilçede elektrik kesintisi!

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8 ilçede elektrik kesintisi!
Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) , salı günü Anadolu yakasında 8 ilçedeki bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.
8 ilçede elektrik kesintisi! 8 ilçede elektrik kesintisi! 8 ilçede elektrik kesintisi!

AYEDAŞ, "Planlı Bakım ve İyileştirme Çalıştırmaları Kapsamı"nda elektrik kesintisi yapılacak yerleri şöyle açıkladı:

Ataşehir: 09:00 - 17:00 saatleri arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi 33. - 35.- 27. - 31. - 38. - 17. - 15. - Mareşal Fevzi Çakmak - 9. - 4. - 6. - Yeditepe - Anadolu - Sokak/Sokakları

Beykoz: 12:00 - 15:00 saatleri arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Bucak Merkez Mahallesi Sultan Murat - Sokak/Sokaklarına 13:00 - 16:00 saatleri arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Çengeldere Mahallesi Külliye - Yeşilvadi- Akasya - Geyik - Cihan - Sokak/Sokaklarına 14:00 - 17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Fatih Mahallesi Çelenk - Meşe - Gündoğdu- Atlas - Şehzade - sokak/sokaklarına enerji verilemeyecekr.

Çekmeköy : 11:00 - 14:00 saatleri arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Merkez Mahallesi Yakut - Süleymaniye -Enes - Berat - Üsküdar - Sokak/Sokaklarına enerji verilemeyecek.

Pendik : 09:00 - 12:00 saatleri arasında Scada Altyapı Çalışması Nedeniyle Çamlık Mahallesi Leylak - Sokak/Sokaklarına 10:00 - 18:00 saatleri arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Ballıca Mahallesi Okul - Sokak/Sokaklarına enerji verilemeyecek.

Şile : 09:00 - 18:00 saatleri arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Ağva Merkez Mahallesi Plaj - Cansever - Cihannur - Deniz - Özçiçek - Yakuplu - Rıhtım - Hatıra - Korkut Bey - Gülnaz - Sağlık - Öğretmenler - Güzelyalı - Dirayet - Hasret- Kuzey - Hendek - Doktor - Beyaz Gelincik - Karaköy - Soydan - Sarraf - Park - Kara Ağaç - Ahmet Yesevi - Şile - Sokak/Sokaklarına enerji verilemeyecek.

Tuzla : 09:00 - 11:00 saatleri arasında Scada Altyapı Çalışması Nedeniyle Orhanlı Mahallesi Okyanus - Duru -Gurbet - İrfan - Demokrasi - Çayırlar - Gölbaşı - Fettah Başaran - Adnan Menderes - Barınak - Ayazpınar - Ünver - Seçkin - Sokak/Sokaklarına enerji verilemeyecek.

Ümraniye: 10:00 - 13:00 saatleri arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Yukarı Dudullu Mahallesi Göztepe - Feza- Alemdağ - Egemen - Katibim - Yemen - Gazali - Sokak/Sokaklarına enerji verilemeyecek.

Üsküdar: 09:00 - 12:00 saatleri arasında Scada Altyapı Çalışması Nedeniyle Kısıklı Mahallesi Sarıgazi - Sokak/Sokaklarına Bulgurlu Mahallesi Toygarçeşme - Bülbül - Etiler - Tutkun - Gürpınar - Bağcılar - Hasat - Bulgurlu - Sokak/Sokaklarına 09:30 - 15:00 saatleri arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Bulgurlu Mahallesi Sağlam - Kısacık - Sokak/Sokaklarına enerji verilemeyecek.

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