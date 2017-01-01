01 Ocak 2017 Pazar2 R.Ahir 1438
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  • Şüphesiz Allah, ağaç altında sana bîat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş ve onlara yakın bir fetih (3) ve elde edecekleri birçok ganimetler nasip etmiştir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.(Fetih 18-19)
  • Akşamdan (abdestli olarak) temizlik üzere zikrederek uyuyan ve geceleyin de uyanıp Allah’tan dünya ve âhiret için hàyır taleb eden hiç kimse yoktur ki Allah dilediğini vermesin.Ebû Dâvud, Edeb 105, (5042).
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Saldırı sonrası Bakan Bozdağ'dan ilk açıklama

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Saldırı sonrası Bakan Bozdağ'dan ilk açıklama
İstanbul Ortaköy'deki saldırıyla ilgili açıklama yapan Bakan Bozdağ, "Terörle mücadele sürecek, terörü bitireceğiz" ifadelerini kullandı
Saldırı sonrası Bakan Bozdağ'dan ilk açıklama Saldırı sonrası Bakan Bozdağ'dan ilk açıklama Saldırı sonrası Bakan Bozdağ'dan ilk açıklama

İstanbul Ortaköy'deki saldırıyla ilgili açıklama yapan Bakan Bozdağ, "Terörle mücadele sürecek, terörü bitireceğiz" ifadelerini kullandı

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