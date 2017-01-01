Ortaköy'deki saldırının görgü tanığı konuştu

Şişli Hamidiye Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne yaralı bir arkadaşını getiren gece kulübü çalışanı saldırı anını anlattı.

Kulüpte garson olarak çalışan kişi, "Arkadaşımı getirdim. Panikle attık kendimizi biryere. İki kişilermiş. Birini gördük ama" dedi. "Patlama oldu mu?" sorusuna , "Patlama olmadı sadece taradılar. İçeride çok yaralı var. Mekanda 500- 600 kişi vardı. tam olarak bilmiyorum" dedi.

"SAĞ OLAN HERKESİN KAFASINA SIKTILAR"

Hastaneye getirilen bir başka yaralı da, "Herkesi taradılar. 3-4 kişi taramalarla taradı. Sağ olan herkesin kafasına sıktılar içeride" diye konuştu.

Beşiktaş'ta meydana gelen saldırının ardından Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen bir vatandaş dehşet anlarını anlattı. Gece kulübünde eğlendikleri sırada birden ateş edilmeye başladığını söyleyen Sinem Uyanık hastane kapısında saldırıda yaralanan eşi Lütfü Uyanık (36) hakkında iyi haberi bekliyor.

KORKUDAN BAYILDIM

Yaşanan dehşet anlarını anlatan Sinem Uyanık, “Oradaydık. Eğleniyorduk. Yılbaşı gecesi arkam dönüktü birden bire insanlar koşuşturmaya başladılar. Sonra eşim bana sakın korkma dedi. Üzerime atladı. İnsanlar üzerimden koştular. Eşim 3 yerinden vuruldu. Üzerimden insanları sıyırıp çıktım. Çok korkunçtu. Birisi tarıyordu. İki kişi silahla ateş ediyordu. Barut kokuyordu içerisi. Sonra bayıldım. Ayıldım. Eşim kanlar içinde. İnsanlar kanlar içindeydi. Sonra ambulans ve polisi aradık. Polisi aradım “sakın kıpırdamayın yoksa kurban olursunuz” dedi. Hiç kıpırdamadık. Sonra özel harekat girdi içeriye. Cam kırıkları vardı, insanalar üzerimize basarak geçtiler. Polis geldi yere yatın teslim olun elinizi başınızın üzerine koyun dedi.