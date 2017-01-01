Süleyman Soylu'dan 'Ortaköy saldırısı ' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'daki terör saldırısında 39 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, "Bunların şu anda 21'inin kimliği belli. Henüz diğer 18'inin kimliğiyle ilgili tespit çalışmaları devam ediyor. 16'sı yabancı uyruklu, 5'i Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, diğer kimliği belli olmayanlarla ilgili böyle bir değerlendirme yapamıyoruz." dedi.

Soylu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden özel uçakla İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanında, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile burada bir araya gelen Soylu, İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

39 İNSANIMIZ HAYATINI KAYBETTİ

Süleyman Soylu, "Bizim de aldığımız bilgiler çerçevesinde 39 insanımız hayatını kaybetti. Bunların şu anda 21'inin kimliği belli. Henüz diğer 18'inin kimliğiyle ilgili tespit çalışmaları devam ediyor. 16'sı yabancı uyruklu, 5'i Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, diğer kimliği belli olmayanlarla ilgili böyle bir değerlendirme yapamıyoruz." diye konuştu.

Olayın, gece saat 01.15 sıralarında gerçekleşen bir terör saldırısı olduğuna işaret eden Soylu, şunları kaydetti:

EMNİYETİMİZ GEREKLİ OPERASYONU BAŞLATTI

"Şu anda 69 vatandaşımız, daha doğrusu 69 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Bunun 4'ü ağır olarak bize bildirildi, 1'i çok ağır. Elbette ki bir terör saldırısıyla karşı karşıyayız. Hain, sivil insanlara yönelik ve milletin umutlarını tazelediği bir yılbaşında gerçekleşen ve insanların korunmasız olduğu bir yerde, onların böyle bir şeyden habersiz, hiçbir şekilde akıllarından geçmeyen bir durumda yapılan insanlık dışı ve alçak bir saldırı. Teröristi arama çalışmaları devam ediyor. Emniyetimiz gerekli operasyonları başlattı. İnşallah yakın bir zamanda ele geçeceğini ümit ediyoruz. İnşallah bir daha böyle bir saldırıyla karşı karşıya kalmayız. Tekrar başımız sağ olsun."

Terör saldırısını yapan örgütle ilgili bir soru üzerine Soylu, "Tüm detaylı çalışmalar gerçekleşiyor şu anda. Net bir değerlendirme yapmamız çok doğru olmaz. Net bir değerlendirme olunca da kamuoyuyla paylaşırız." ifadelerini kullandı.

SALDIRGAN BİR KİŞİYDİ İÇERİ GİRERKEN ÜSTÜNDE BİR MONT VARDI

Gerek kendi istihbarat birimlerimizden gerekse yabancı istihbarat birimlerinden bilgiler gelmektedir. Yılbaşı için çok yoğun güvenlikli tedbir aldık. Bir kısmı istihbaridir, bir kısmı güvenlik güçlerimizin aldığı. Sayın Emniyet Müdürümüz saldırı öncesi Beşiktaş'taydı. Öncesinde birçok operasyon gerçekleştirildi. Olay yerine de gittik. Bir katliam gerçekleştirilmiş.

Saldırgan bir kişi. Bir mont, pantolon içeri girmiş. İçeriden de farklı bir giysiyle dışarı çıktığı durumu var.