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Özür dileyip İran hükümetini reddettiler

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Ülke içi ve dışından 299 İranlı aktivist ve gazeteci, Tahran yönetiminin Suriye'de yapılan katliamlardaki rolü nedeniyle özür diledi.
Özür dileyip İran hükümetini reddettiler
Özür dileyip İran hükümetini reddettiler Özür dileyip İran hükümetini reddettiler Özür dileyip İran hükümetini reddettiler

 

İranlı 299 sivil aktivist ve gazetecinin, Suriye'de yapılan katliamlarda İran'ın oynadığı rol nedeniyle özür beyan ettiği bildirildi.

'YAPILAN KATLİAMLAR...'

Radiozamaneh adlı internet sitesinin haberine göre, ülke içi ve dışından 299 aktivist ve gazetecinin imza attığı açıklamada, İran'ın Suriye'de izlediği müdahaleci siyaset ve bu ülkede yapılan katliamlardaki rolü nedeniyle özür beyanında bulunuldu.

İran hükümetinin Suriye halkına uyguladığı büyük zulmünden dolayı Suriye halkından özür dilenen açıklamada, Tahran yönetiminin Suriye'ye yönelik izlediği siyaset şiddetle kınandı.

Açıklamada, "Birkaç yıldır, Doğu'dan Batı'ya kadar bütün dünya hükümetleri mazlum Suriye halkına saldırıyor. Biz hükümetimizin, Suriye halkına dayatılan savaştaki rolü nedeniyle özür beyanında bulunuyor ve reddediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İran halkının, Tahran yönetiminin Suriye'ye yönelik izlediği politikalarda bir rolü olmadığı da belirtildi.

İMZA ATAN İSİMLERİN BAZILARI

"Babek Eclali, Mehdi Azereng, Ahmed Batebi, Azita Bahreyni, Sepidepur Agayi, Behruz Cavid Tahrani, Mehdi Celali Tahrani, Emin Riyahi, Abdolsalam Salimipoor, Kave Şirzad, Ali Abbasi, Mustafa Azizi, Siyamek Kadıri, Ali Kelani, Cevad Mutevelli ve Behzad Mehrani."

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