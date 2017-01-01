İstanbul Ortaköy'de bir gece kulübüne düzenlenen terör saldırısı dış basında geniş yankı buldu. Uluslararası birçok haber kuruluşu saldırıyı manşetlerine taşıdı.
Associated Press olaya ilişkin, "Beyaz Saray'ın saldırıyı kınadığını" yazdı.
NY Times internet sitesinde yaptığı haberde İstanbul'da gece kulübüne yapılan saldırıda 35 kişi öldü" başlığını kullandı.
İngiliz televizyon kanalı BBC, İstanbul'daki terör saldırısını, "İstanbul'da gece kulübü saldırısı: 35 kişiyi öldü" başlığıya haberleştirdi.
Russian Today'in internet sitesinde terör saldırısı ifadesi kullanılarak sayılara yer verildi.
CNN International, "İstanbul'da saldırı" başlığını kullanırken Vali Vasip Şahin'in açıkladığı sayıyı verdi.
Independent, "Silahlı saldırganlar en az 35 kişiyi öldürdü" başlığını kullandı.
Dailymail internet sitesinde, "Katil Noel Baba" başlığını kullandı.
Business Insider, "İstanbul'daki gece kulübü saldırısında onlarca insan öldü" ifadelerini kullandı.
Amerikan televizyon kanalı Foxnews, 'Zalim ve Acımasız' İstanbul'daki yeni yıl saldırısında 35 kişi öldürüldü, 40 kişi yaralandı" ifadelerini kullandı.
The Guardian, "İstanbul'da gece kulübü saldırısı" başlığını kullanarak 35 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
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- Şüphesiz Allah, ağaç altında sana bîat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş ve onlara yakın bir fetih (3) ve elde edecekleri birçok ganimetler nasip etmiştir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.(Fetih 18-19)
- Akşamdan (abdestli olarak) temizlik üzere zikrederek uyuyan ve geceleyin de uyanıp Allah’tan dünya ve âhiret için hàyır taleb eden hiç kimse yoktur ki Allah dilediğini vermesin.Ebû Dâvud, Edeb 105, (5042).
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Dünya basını İstanbul'daki saldırıyı böyle gördü
İstanbul Ortaköy'de bir gece kulübüne düzenlenen terör saldırısı dış basında geniş yankı buldu. Uluslararası birçok haber kuruluşu saldırıyı manşetlerine taşıdı.
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