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Yaralıların yakınları hastaneye koştu!

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Yaralıların yakınları hastaneye koştu!
Ortaköy'deki terör saldırısının ardından kaldırıldıkları hastanede tedavileri tamamlanan 3 kişi taburcu edildi.Yaralı yakınları liste oluşturup yakınları hakkında bilgi almaya çalıştı.
Yaralıların yakınları hastaneye koştu! Yaralıların yakınları hastaneye koştu! Yaralıların yakınları hastaneye koştu!

Ortaköy'de düzenlenen ve 39 kişinin hayatanı kaybettiği, 69 kişinin ise yaralandığı saldırı sonrası Şişli Hamidiye Etfal eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan ikisi başka bir Hastaneye sevk edildi, tedavileri biten 3 kişi ise evlerine gönderildi.

LİSTE OLUŞTURDULAR

Hastane bahçesinde bekleyen bazı vatandaşlar da yakınlarının durumuna ilişkin görevlilerden bilgi aldı. Vatandaşlar, terör saldırısında yaralanan yakınlarını hastanede olup olmadığını görevlilere sorarak liste oluşturdu. Bu arada Japonya'nın İstanbul Başkonsolosluğundan yetkililer de hastaneye gelerek yaralılar arasında vatandaşlarının bulunup bulunmadığını öğrenmeye çalıştı. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yanı sıra bölgedeki bazı özel hastanelere kaldırılan yaralıların tedavisine de devam ediliyor.

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