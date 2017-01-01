Saldırı neden Reina'ya yapıldı?

Terör saldırısı için Reina'nın seçilmesinin sebebi ise bugün uluslararası bir eğlence programının olduğu ve çok sayıda turistin bulunduğu belirtildi.

Noel Baba kıyafetli olduğu belirtilen terörist veya teröristler saldırısında ilk belirlemelere göre bir polis şehit oldu, 39 kişi de hayatını kaybetti. Saldırgan kapı önünde bekleyen bir polisi şehit ederek gece kulübünün içerisine girdi ve etrafa rastgele ateş açtı.

Açılan ateşte birçok kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi yönlendirildi

NEDEN REİNA SEÇİLDİ?

Beşiktaş’ta ünlü gece kulübü Reina'da yılbaşı eğlencesinin yaşandığı sırada silahlı saldırı gerçekleşti. Akılarda olan diğer soru ise saldırının neden Reina seçildiği idi. Terör saldırısı için Reina'nın seçilmesinin sebebi ise bugün uluslararası bir eğlence programının olduğu ve içerde çok sayıda turistin bulunduğu belirtildi.