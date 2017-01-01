01 Ocak 2017 Pazar3 R.Ahir 1438
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Ayakta muayene ücretlerine zam geldi

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Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesinde katılım payı ücreti en az 6 lira olarak güncellendi.
Ayakta muayene ücretlerine zam geldi
Ayakta muayene ücretlerine zam geldi Ayakta muayene ücretlerine zam geldi Ayakta muayene ücretlerine zam geldi

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'nde değişiklik yapılmasına dair tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İŞTE YENİ ÜCRETLER

Ayakta tedavi ve diş hekimi muayenesi katılım payı ücretleri, ikinci basamak resmi sağlık hizmeti sunucunda 6 lira, üniversiteler ile ortak kullanılan Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanelerinde 7 lira, üniversite hastanelerine bağlı üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularında 8 lira, özel sağlık hizmeti sunucularında ise 15 lira olarak belirlendi.

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