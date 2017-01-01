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Reina'nın sahibi o haberleri yalanladı

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Reina'nın sahibi o haberleri yalanladı
Reina’nın sahibi Mehmet Koçarslan’a bildirildiği iddia edilmiş ve güvenlik zaafına vurgu yapılmıştı. Koçarslan bugün tekrar bir açıklama yaparak bu iddiayı yalanladı.
Reina'nın sahibi o haberleri yalanladı Reina'nın sahibi o haberleri yalanladı Reina'nın sahibi o haberleri yalanladı

Mehmet Koçarslan şunları söyledi: 'Sözlerim anlamının dışında paylaşıldı. İçim kan ağlıyor. Canlarımız öldü. Arkadaşlarım, misafirlerim öldü. İçim kan ağlıyor. Acımız bile tazeyken maalesef sözlerimden yanlış anlamlar çıkartılmış.

ABD İSTİHBARATI BANA BİLGİ VERMEDİ

Amerikan istihbaratı bana bilgi vermedi. 29 Ekim'de gazetelere, televizyonlara yansıyan ve kendi vatandaşlarına yönelik yaptıkları uyarıyı anlatmaya çalıştım. Dediğim sadece budur, verdiğim tepki buna yöneliktir. 17 Aralık'tan beri Beşiktaş'tan Bebek istikametine kadar İstanbul polisi 3 ayrı noktada kontrol noktası oluşturmuştu.

POLİS ARKADAŞLAR YAĞMURDA ÇAMURDA GÖREVİNİ YAPTI

Polis arkadaşlar yağmurda, çamurda görev yapıyor, aramalar gerçekleştiriyordu. Hatta dün bu kontrol noktaları 4'e çıkartılmış. Benim çalışanlarım bile işyerine bu aramalardan geçerek gelmişler. Bütün bu önlemlere rağmen hain saldırı gerçekleşti' dedi.

Hürriyet'in servis ettiği haber şu şekildeydi

Saldırıya uğrayan Reina’nın sahibi Mehmet Koçarslan, "Amerikan istihbaratı bunun bilgisini vermişti. 1 hafta 10 gün süreyle buralarda deniz dahil güvenlik önlemleri alındı" dedi.

Reina’nın sahibi Mehmet Koçarslan’ın söyledikleri şu şekilde: “İçeri giren şerefsizler Kalaşnikoflarla taramışlar. Amerikan istihbaratı bunun bilgisini vermişti. 1 hafta 10 gün süreyle buralarda deniz dahil güvenlik önlemleri alındı. Sonra ne oldu? Göz göre göre bu saldırı meydana geldi.”

 

 

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