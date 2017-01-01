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Fenerbahçe'de kriz! "Hiç bir yere gitmem"

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Fenerbahçe'de kriz! "Hiç bir yere gitmem"
Gönderilmesine karar verilen Hollandalı van der Wiel, menajeri aracılığıyla başka bir kulübe gitmek istemediğini yönetime bildirdi.
Fenerbahçe'de kriz! Fenerbahçe'de kriz! Fenerbahçe'de kriz!

 

Gelecek sezonu bile oynamadan geçirmeyi göze aldığını ileten tecrübeli sağ bekin, Teknik Direktör Advocaat’ın kararını gözden geçirmesini talep ettiği belirlendi.

Fenerbahçe’de Emmanuel Emenike ile beraber kadro dışı bırakılan Gregory Van der Wiel konusunda şok gelişmeler yaşanıyor. Dick Advocaat’ın kadro dışı bıraktığı Hollandalı futbolcu takımdan ayrılmak istemiyor. 
 
Van der Wiel’in durumunu görüşmek üzere menajeri ile sarı-lacivertli yönetim geçtiğimiz günlerde bir araya geldi. Fenerbahçe yönetimi, tecrübeli sağ bekin bir an önce kulüp bulmasını talep ettiğini iletti. Bonservis bedeli olarak ise bugüne kadar Wiel’e ödenen ücret istendi. Ancak yönetim hiç beklemediği bir karşılık aldı. 
 
Wiel’in menajeri, Hollandalı yıldızın takımda kalacağını ve oynamasa bile Fenerbahçe’den ayrılmayacağını ifade etti. Kadro dışı kararından sonra çalışmalarını bireysel olarak sürdüren 27 yaşındaki futbolcu, ligin ikinci yarısını hatta gelecek seneyi bile tek başına geçirmeyi göze almış durumda. Bu nedenle de Wiel cephesi, yönetimi, Advoacaat ile görüşmesini ve bu durumun göz önünde bulundurulmasının daha iyi olacağını vurguladı. Advocaat’ın kesinlikle oyuncuyu kadrosunda istememesi, Wiel’in takımda kalma ısrarı sonrası anlaşarak bir ayrılığın gerçekleşmesi zor gözüküyor. 
 
Tek taraflı fesih
 
Bu nedenle Wiel’in bazı disiplinsiz hareketleri sebebiyle tek taraflı fesih de gündeme gelebilir. Bu durumun gerçekleşmesi, iki tarafın FIFA’lık olması anlamına geliyor. 
 
Fenerbahçe’de kalmak için affedilene kadar oynamama ihtimalini göze alan tecrübeli oyuncunun, 3.5 yıllık daha kontratı bulunuyor. 

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