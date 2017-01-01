Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü de "Terör saldırısını ha ibadet yerinde yapmışsın, ha eğlence yerinde yapmışsın! Günahı vebali aynıdır!" tweetini attı.
01 Ocak 2017 Pazar3 R.Ahir 1438
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- Şüphesiz Allah, ağaç altında sana bîat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş ve onlara yakın bir fetih (3) ve elde edecekleri birçok ganimetler nasip etmiştir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.(Fetih 18-19)
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Cübbeli Ahmet Hoca'dan saldırı açıklaması
2017'nin ilk saatlerinde bir eğlence mekanında meydana gelen terör saldırısı hakkında Cübbeli Ahmet Hoca'da bir açıklama yaptı.
Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü de "Terör saldırısını ha ibadet yerinde yapmışsın, ha eğlence yerinde yapmışsın! Günahı vebali aynıdır!" tweetini attı.
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