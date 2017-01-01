01 Ocak 2017 Pazar3 R.Ahir 1438
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Kurtulmuş: Arkasında kimlerin olduğu aşikardır

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Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş Ortaköy'de yaşanan hain saldırının ardından açıklamalarda bulundu.
Kurtulmuş: Arkasında kimlerin olduğu aşikardır
Kurtulmuş: Arkasında kimlerin olduğu aşikardır Kurtulmuş: Arkasında kimlerin olduğu aşikardır Kurtulmuş: Arkasında kimlerin olduğu aşikardır

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş Ortaköy'de ünlü eğlence kulübünde yaşanan saldırı sonrası canlı yayında telefon bağlantısıyla açıklamalarda bulundu.

Çok haince bir saldırı. 2016 Türkiye için çok zor geçti. Bu terör saldırısından bize söyledikleri size rahat vermeyeceğiz diyorlar. Bunu da hep beraber atlatacağız. İlk başta katilin yakalanmasını temenni ediyoruz. Kısa sürede teröristin kimliği ve bağlantıları ortaya çıkacak. Terörün nasıl organize bir şey olduğu arkasında kimlerin olduğu aşikardır. 

Dayanışma ruhu içerisinde olacağız. Arkasında güçlerin kim olduğunu ortaya çıkaracağız.

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