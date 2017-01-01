01 Ocak 2017 Pazar3 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Şüphesiz Allah, ağaç altında sana bîat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş ve onlara yakın bir fetih (3) ve elde edecekleri birçok ganimetler nasip etmiştir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.(Fetih 18-19)
  • Akşamdan (abdestli olarak) temizlik üzere zikrederek uyuyan ve geceleyin de uyanıp Allah’tan dünya ve âhiret için hàyır taleb eden hiç kimse yoktur ki Allah dilediğini vermesin.Ebû Dâvud, Edeb 105, (5042).
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:49Güneş 08:22Öğle 13:15İkindi 15:32Akşam 17:54Yatsı 19:20
    • 10°C Adana
    • 2°C Adıyaman
    • -5°C Afyon
    • 8°C Ağrı
    • 2°C Amasya
    • -3°C Ankara
    • 9°C Antalya
    • 1°C Artvin
    • 2°C Aydın
    • -1°C Balıkesir
  • BIST: 78.139 0.39
  • Altın: 130,455 -0.41
  • Dolar: 3,5192 0.02
  • Euro: 3,7140 0.65

İlham Aliyev: Son derece öfkeliyiz!

»
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.
İlham Aliyev: Son derece öfkeliyiz!
İlham Aliyev: Son derece öfkeliyiz! İlham Aliyev: Son derece öfkeliyiz! İlham Aliyev: Son derece öfkeliyiz!

Aliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımlanan mesajında, gece kulübünde yılbaşı kutlaması için toplananlara karşı düzenlenen acımasız saldırı haberinin kendilerini son derece sarstığını bildirdi.

İlham Aliyev, mesajında, "Sivillere karşı yapılan bu hain saldırı nedeniyle son derece öfkeliyiz. Teröre karşı en sert, kararlı ve sürekli mücadeleyi destekliyoruz. Yaşanan facia nedeniyle size, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına, kardeş Türk halkına kendim ve Azerbaycan halkı adına taziye dileklerimi iletiyor, yaralılara şifa diliyorum." ifadelerini kullandı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Terör destekçisi ülkelerden 'teröre lanet' mesajı!Terör destekçisi ülkelerden 'teröre lanet' mesajı!Reina'da düzenlenen terör saldırısı için birçok ülke taziye ve destek mesajı yayımladı. Aralarında teröre açık seçik destek veren Almanya dahi vardı...
Putin'den Reina saldırısı için flaş açıklamaPutin'den Reina saldırısı için flaş açıklamaRusya Devlet Başkanı Putin, İstanbul Reina'daki saldırıya ilişkin mesaj yayınladı.
İlham Aliyev: Son derece öfkeliyiz!İlham Aliyev: Son derece öfkeliyiz!Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.
BM'den flaş Suriye kararıBM'den flaş Suriye kararıBM Güvenlik Konseyi'nde, Türkiye ve Rusya'nın, Suriye'de şiddeti sona erdirme ve siyasi görüşmeleri hızlandırmaya yönelik çabalarını destekleyen karar, BM Güvenlik Konseyi'nde oy birliğiyle kabul edildi.
Özür dileyip İran hükümetini reddettilerÖzür dileyip İran hükümetini reddettilerÜlke içi ve dışından 299 İranlı aktivist ve gazeteci, Tahran yönetiminin Suriye'de yapılan katliamlardaki rolü nedeniyle özür diledi.
ABD'den Türkiye'ye teklifABD'den Türkiye'ye teklifOrtaköy'deki gece kulübündeki saldırı nedeniyle başsağlığı diledi. İstanbul'da yönetti ve takımını Türkiye'ye ABD'den yardım teklifinde bulundu.
  • Yunan Büyükelçi cinayetini karısı ile sevgilisi planlamış31 Aralık 2016 Cumartesi 23:39
  • Pentagon Bağdadi'nin hayatta olduğunu açıkladı31 Aralık 2016 Cumartesi 15:30
  • Bağdat'ta iki canlı bomba saldırısı31 Aralık 2016 Cumartesi 13:00
  • Uzun zaman sonra ilk kez konuştu!31 Aralık 2016 Cumartesi 12:57
  • Almanya'da yılbaşı alarmı!31 Aralık 2016 Cumartesi 12:00
  • 35 Rus diplomat ABD'den ayrıldı31 Aralık 2016 Cumartesi 11:03
  • Putin'in cevabı Obama'yı zayıf gösterdi31 Aralık 2016 Cumartesi 10:10
  • Suriye'de ateşkesi reddeden "terörist" sayılacak31 Aralık 2016 Cumartesi 09:58
  • Trump'tan Putin'e övgü dolu sözler31 Aralık 2016 Cumartesi 09:19
  • Öldürülen Yunan büyükelçinin katili polis çıktı31 Aralık 2016 Cumartesi 08:59
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri