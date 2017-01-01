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Darbe gecesi İncirlik'te bakın neler yaşanmış

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Darbe gecesi İncirlik'te bakın neler yaşanmış
Darbe girişimi gecesi İncirlik Üssü'nde olası darbe karşısında gıda ve su stoğu, beton bariyerlerle tesislerin çevrilmesi gibi fiili önlemler de alınmış.
Darbe gecesi İncirlik'te bakın neler yaşanmış Darbe gecesi İncirlik'te bakın neler yaşanmış Darbe gecesi İncirlik'te bakın neler yaşanmış

ABD’li bazı isimlerin 15 Temmuz darbe girişimi içinde yer aldığına dair iddialar nedeniyle gözlerin çevrildiği İncirlik Üssü ile ilgili çarpıcı bilgiler ortaya çıktı. Üste olası darbe karşısında gıda ve su stoğu, beton bariyerlerle tesislerin çevrilmesi gibi fiili önlemler de alınmış.

15 Temmuz darbe girişimi öncesinde İncirlik Üssü'nde FETÖ'cü komutanlarla toplantı yapıldığının belirlenmesinin ardından, üste yaşanan hareketliliğe ilişkin başka çarpıcı detaylar da ortaya çıktı.

BARİYER YAPILDI

Darbe öncesi çeşitli toplantıların yapıldığı üs'te sadece plan yapılmamış, olası darbe karşısında fiili önlemler de alınmış. Bu fiili önlemlerden ilki ABD'lilerin üste kendilerine ayrılan her bölümü beton bariyerlerle çevirmeleri. ABD'lilerin kullanımındaki sosyal tesislerden, faaliyet alanlarına kadar her yer beton bariyerlerle kapatıldı. Giriş çıkışlarda ise güvenlik önlemleri arttırıldı.

SU GETİRİLMİŞ

İncirlik Üssü'nde görev yapan ABD askerleri için, önceki ayların aksine gıda ve su gibi temel ihtiyaçlar konusunda yapılan alımların çok çok üzerinde alımlar yapıldığı belirlendi. Bu hazırlığın darbe girişimi için gıda stoğu amacıyla yapıldığı belirtiliyor. İncirlik Üssü'nün su tedariğini yapan firmanın 15 Temmuz öncesi su talebini karşılamakta sıkıntı çektiği, üssün su ihtiyacını karşılamak için diğer illerden su temin ettiği öğrenildi

BAHANE DEAŞ

ABD'lilerin İncirlik Üssü'nde aldıkları tedbirleri DEAŞ bahanesi ile kamufle ettikleri belirtildi. ABD'liler, darbe girişimi öncesi DEAŞ bahanesiyle ailelerini de ülkelerine göndermişti. Darbe öncesi üste alınan aşırı güvelik önlemleri de bu nedenle DEAŞ tehdidine bağlandı.

SIĞINMA TALEP ETTİ

İncirlik 10. Tanker Üs Komutanı Bekir Ercan Van, darbe gecesi F-16'lara yakıt ikmali yapan tanker uçaklarını yönetmişti. Van, bir minibüs dolusu pilotla üsse gitmiş, yakıt ikmali emrini vermiş ve hızlı reaksiyon uçağının da uçmasını emretmişti. Tuğgeneral Van, darbe girişimi başarısız olunca ABD'ye sığınma talep etti. Ancak bu talebi kabul edilmedi.

 

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