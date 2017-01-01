01 Ocak 2017 Pazar3 R.Ahir 1438
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İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin'in kalbi Türk halkıyla birlikteymiş!

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İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, İstanbul Ortaköy'de düzenlenen terör saldırısını kınadı.
İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin'in kalbi Türk halkıyla birlikteymiş!
İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin'in kalbi Türk halkıyla birlikteymiş! İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin'in kalbi Türk halkıyla birlikteymiş! İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin'in kalbi Türk halkıyla birlikteymiş!

Rivlin, resmi Twitter hesabından Türkçe ve İngilizce yaptığı açıklamada, "Kalplerimiz, Türk halkıyla birliktedir. Bu saldırı insanlığa karşı yapılmıştır. Dualarımız, yakınlarını kaybedenlerle ve yaralılarladır." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh de İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından Türkçe, "İstanbul'daki terör saldırısını şiddetle kınıyor ve kalbi taziyelerimi sunuyorum. Yeni yılda, aynı kararlılıkla: terör asla kazanamayacak." mesajını paylaştı.

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