Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, TCDD Kule Restoran'da düzenlediği basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Osman Gazi Köprüsü'nde geçiş ücretinde yüzde 25 indirim yapıldığını belirten Arslan, "Küçük araçlar için yaklaşık 90 lira olan fiyatı, 65,65 liraya düşürdük. Büyük araçlar için ise geçiş ücreti bunun katları oranında belirleniyor." dedi.
Avrasya Tüneli'nden günlük ortalama 24 bin araç geçtiğine işaret eden Arslan, buradan 22-31 Aralık'ta elde edilen yaklaşık 3,5 milyon liralık gelirin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının şehit ve gazi aileleriyle ilgili düzenlediği kampanyaya aktarılacağını kaydetti.
Arslan, günde 40 Yüksek Hızlı Tren seferinin yapıldığını belirterek, "Demiryolu sektörü kışın daha çok tercih ediliyor. Hava şartları nedeniyle demiryolu seferlerinde düşüş yok, 40 seferle devam ediliyor. 2017'de bunu yüzde 50 artıracağız." ifadelerini kullandı.
Demiryolu sektöründe 96 yeni Yüksek Hızlı Tren ile ilgili süreci sanayi işbirliğiyle yürüteceklerini dile getiren Arslan, şöyle devam etti:
"Biz, ülkemize Yüksek Hızlı Tren teknolojisini transfer edebilme adına TÜLOMSAŞ'ı pilot ortak olarak belirleyip, YHT setini yapacak yüklenici, 20 tanesini kendi yapacak, 60 tanesini TÜLOMSAŞ ile ortak yapacak. Böylece teknoloji transferi olacak. Son 16 setin tamamını TÜLOMSAŞ yapacak. Böylece son 16 sete geldiğinde teknolojinin tamamını transfer etmiş, kendisi yüksek hızlı tren yapabilir böylece düşündüğümüz milli ve yerli tren setiyle ilgili konsepti tamamladığımızda artık ülkemizde milli ve yerli hızlı tren yapabilir hale geleceğiz." dedi.
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Tünel gelirinden şehit ailelerine 3.5 milyon TL yardım
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, TCDD Kule Restoran'da düzenlediği basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
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