Gomez: Beşiktaş'tan ayrılmak hata...​

Geçtiğimiz sezon eşiktaş'ın yaşadığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan ancak sezon başında ülkesine geri dönerek Wolfsburg ile anlaşan Mario Gomez, Alman Die Welt gazetesine röportaj verdi.
Beşiktaş'tan ayrılmasına da değinen Gomez, "İstanbul, Beşiktaş saf bir rüya gibiydi. Beşiktaş’ta istikrarlı bir yıl geçirdim. Beşiktaş dönemi harikaydı. 2013’teki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğundan sonra en iyi başarımdı" dedi.
"BU KONUDA KONUŞMAK İSTEMİYORUM"
Beşiktaş'tan ayrılmasının hata olarak yorumlanmasını normalkarşıladığını da vurgulayan Alman golcü, "Elbette Beşiktaş’tan ayrılmak hata gibi görülebilir ama ben bunları konuşmak istemiyorum" yorumunu yaptı.