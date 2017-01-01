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Yasin Öztekin, kırmızı kart gördüğü için özür diledi!

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Yasin Öztekin, kırmızı kart gördüğü için özür diledi!
Tuzlaspor karşılaşamasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Galatasaraylı taraftarlardan tepki çeken Yasin Öztekin, olay kart sonrası özür diledi.
Yasin Öztekin, kırmızı kart gördüğü için özür diledi! Yasin Öztekin, kırmızı kart gördüğü için özür diledi! Yasin Öztekin, kırmızı kart gördüğü için özür diledi!

 

Geçtiğimiz hafta Ziraat Türkiye Kupası kapsamında oynanan Tuzlaspor-Galatasaray karşılaşması, Tuzlaspor'un 3-2'lik galibiyetiyle bitmişti.

Karşılaşmada görüdğü kırmızı kart nedeniyle her kesimden tepki gören Galatasaraylı futbolcu Yasin Öztekin, olay kart sonrası ilk açıklamasını yaptı. Öztekin, özür diledi.

"HOCAMIZ UYARMIŞTI, ENGEL OLAMADIM"

Yaptığının büyük bir hata olduğunu kabul eden yıldız futbolcu, "Hocamız bizi kart görmememiz konusunda uyarmıştı. Fakat maçın atmosferinde bir anlık sinirime engel olamadım. Özür diliyorum" dedi.

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