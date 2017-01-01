Vodafone Arena'ya UEFA finali müjdesi!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman taraftarların transfer konusunda büyük beklenti içine girmemesi gerektiğini söylerken 2019 yılı UEFA Avrupa Ligi finali için başvurduklarını, maçın Vodafone Arena'da oynanabileceğini müjdeledi.

FİNAL İÇİN BAŞVURDUK

Geçen sezon hizmete giren Vodafone Arena ile ilgili soruları yanıtlayan Orman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Napoli maçında UEFA yetkilileri geldi. 'Burada final oynatalım' dediler. 'Para verecek misiniz?' diye sordum. Müracaat ettik. 2019 UEFA finali için 'mümkün' dediler. Şampiyonlar Ligi için kapasiteden zor gözüküyor. Stadı yaparken şehri de çok düşündük. Görüntü kirliliğine izin vermedik. LED projemiz var. Yaza düşünüyoruz. Burayı yaparken tüm İstanbulluların duasını aldık. Kimse 'bu iğrenç binayı buraya niye yaptınız?' demedi. İstanbul'a saygılı olan, şehrin parçası olan, halkın takımı Beşiktaş'ın da halkı rahatsız etmemesi lazım."