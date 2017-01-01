Kraliçe 2. Elizabeth'ten kötü haber!

2. Elizabeth’in "ağır soğuk algınlığı" yüzünden Sandringham’da yapılacak geleneksel yeni yıl kilise ayinine katılamayacağını duyuruldu.
REKOR KIRDI
Son dönemde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 2. Elizabeth geçen haftaki Noel ayinine de katılmamıştı. Sağlık sorunları Kraliçe 2. Elizabeth'in 2017'de emekliye ayrılabileceği spekülasyonlarına yol açmıştı. 2. Elizabeth, gönceki yıl eylül ayında 63 yıl 7 ay 2 gün tahtta kalan büyük büyük annesi Kraliçe Victoria'nın en uzun süre tahtta kalma rekorunu kırmış, geçen yıl nisan ayında da 90. yaşını kutlamıştı.