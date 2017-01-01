Ortaköy'deki hain saldırıyla ilgili Noel Baba iddiaları yalan çıktı!

Başbakan Binali Yıldırım, Reina saldırısında yaralananları hastanede ziyaret etti. Başbakan hastane çıkışı gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

İşte o konuşmadan satır başları:



Dün akşam bir eğlence merkezinde savunmasız sivil insanlara karşı alçakça bir eylem gerçekleştirildi. Bu olayda Türk ve yabancı uyruklu olmak üzere 39 masum insan hayatını kaybetti, 60'un üzerinde yaralı var. Yaralılardan durumu kritik olanlar var. Hastanelerimiz ve doktorlarımız büyük çaba gösteriyorlar.



Terörün amacı birliğimizi beraberliğimizi zedelemek. Türkiye bir süreden beri bölgede hem bölücü terör örgütüne karşı, hem FETÖ ve DAEŞ'e karşı amansız bir mücadele veriyor. Bunun bir karşılığı olacağını biliyoruz ama teröre asla boyun eğmeyeceğiz. bugün burada olan terör dünyanın başka bir ülkesinde de olabilir. Bunun garantisi yok, hiç bir ülke güvende değil. Terörün kutsalı, dini olmaz. Terör her yerde terördür, terörle mücadelede çifte standart zafiyet oluşturur.



Türkiye'nin Suriye'de önemli bir görev alması ve attığı adımlar ciddi bir başarı anlamına geliyor. Bu ve buna benzer olaylarla tüm ülkeler karşılaşılabilir. terör bizi yıldıramaz, kardeşliğimizi bozamaz. terör bizi korkutamaz, biz onu korkuturuz. Terörün üstüne gitmeye devam edeceğiz. Bir kez daha hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum



NOEL BABA İDDİALARI YALAN



Bazı yerlerde kulağıma geliyor, terörist noel baba kılığında diye. Noel Baba kılığına girdiği falan yok. Bildiğiniz terörist. Silahını çekip korumaları şehit ediyor, içeri girip rastgele ateş ederek bu kadar insanımızı öldürüyor. Bunun dışındaki değerlendirmeler gerçeği yansıtmıyor. Sonra da silahını olay yerinde bırakıp kaçıyor. Ama emniyet teşkilatımız konu ile ilgileniliyor.



Saldırganın kimliği ile ilgili bilgiler şekillenmeye başladı. Gelişmeler vatandaşa aktarılacak.