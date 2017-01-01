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Medvedev'den Yıldırım'a: Tesadüf değil!

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Rusya Başbakanı Medvedev, Başbakan Binali Yıldırım'ı arayarak, Reina saldırısıyla ilgili taziyelerini iletti.
Medvedev'den Yıldırım'a: Tesadüf değil!
Medvedev'den Yıldırım'a: Tesadüf değil! Medvedev'den Yıldırım'a: Tesadüf değil! Medvedev'den Yıldırım'a: Tesadüf değil!

Başbakan Binali Yıldırım, Rusya Federasyonu Başbakanı Dimitri Medvedev ile telefonda görüştü.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Medvedev, bugün Başbakan Yıldırım'ı telefonla arayarak, İstanbul'da meydana gelen menfur terör saldırısı vesilesiyle, Rusya Federasyonu Hükümeti ve halkı adına, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve halkına taziye dileklerini ve dayanışma mesajlarını iletti.

Medvedev, Rusya Federasyonu'nun nereden kaynaklanırsa kaynaklansın Türkiye'nin terörle mücadelesine güçlü desteğini teyit etti.

'ERDOĞAN'IN DA İŞARET ETTİĞİ GİBİ...'

Medvedev, söz konusu saldırının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da işaret edildiği üzere, bölgesel gelişmelerden bağımsız düşünülemeyeceğini dile getirirken, Türkiye ve Rusya Federasyonu arasındaki olumlu münasebetler ve ilişkilerdeki karşılıklı güvenin, iki ülke ve bölge için ortak tehdit arz eden terör ile mücadelede güç verdiğini vurguladı.

Başbakan Yıldırım, başsağlığı dilekleri için Medvedev'e teşekkür ederken, saldırı ve yürütülen soruşturmaya dair güncel bilgileri paylaştı.

Rusya Federasyonu’nun teröre karşı Türkiye ile dayanışma içinde olmasını takdirle karşıladığını ifade eden Yıldırım, Türkiye ve Rusya'nın güvenlik ve istikrarına ortak tehdit teşkil eden terörle mücadelesini, ortak çabalarla sürdüreceğini, masum insanları hedef alan bu ve benzeri menfur saldırıların Türkiye'nin terörle mücadelesindeki kararlı tutumunu değiştirmeyeceğini belirterek, terörün kutsalı olmadığını vurguladı.

Görüşme vesilesiyle, Başbakan Yıldırım ve Rusya Federasyonu Başbakanı Medvedev arasında, Suriye'deki ateşkes sürecine ve Suriye'de DEAŞ'la mücadeleye dair görüş alışverişinde de bulunuldu.

'TESADÜF DEĞİL'

Yıldırım, saldırının bölgesel gelişmelerle ilgili olduğu konusunda hemfikir olduğunu, bu bağlamda saldırının Türkiye ve Rusya'nın bölgede barışı kalıcı hale getirmek için aldıkları inisiyatifle aynı dönemde gerçekleşmesinin bir tesadüf olmadığını, bu saldırılara rağmen Türkiye ve Rusya Federasyonu’nun bölgede güvenlik ve istikrarın temini için yapıcı rol oynamaya devam edeceğinin altını çizdi.

Başbakan Yıldırım ve Medvedev, Türkiye ve Rusya Federasyonu arasındaki siyasi, ekonomik, ticari alanlar başta olmak üzere geniş bir yelpazeye yayılan yakın diyalog ve iş birliğinin hem ikili ilişkiler hem bölgenin ortak yararı çerçevesinde artarak sürdürüleceğini teyit etti.

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