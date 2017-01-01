01 Ocak 2017 Pazar3 R.Ahir 1438
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O protestoya soruşturma açılmadı!

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O protestoya soruşturma açılmadı!
Aydın'ın Nazilli İlçesi'nde Alperen Ocakları'na bağlı bir grubun, yılbaşı kutlamalarını protesto etmek için temsili 'Noel Baba'nın başına silah dayamasına soruşturma açılmadı.
O protestoya soruşturma açılmadı! O protestoya soruşturma açılmadı! O protestoya soruşturma açılmadı!

Nazilli'de Alperen Ocakları üyesi efe kıyafeti giyen bir grup genç, geçen 28 Aralık'ta Belediye Meydanı'na getirdikleri temsili Noel Baba'yı önce darp etti, sonra da başına silah dayadı. Vatandaşların şaşkın bakışları altında gerçekleşen eylem, efelerin zeybek oynamasıyla sona erdi.

Alperen Ocakları Aydın İl Başkanı Burak Yaşar eylemin ardından yaptığı açıklamada, "Tamamen Hıristiyan adetlerince Noel kutlanmasının karşısında olduğumuzu, bizim kendi manevi olarak, milli olarak bayramlarımızın nasıl kutlanması gerektiğini hatırlatmak amaçlı böyle bir organizasyon düzenledik" dedi.

Yapılan şiddet içerikli eylem tepkilere neden olurken, eylemle ilgili herhangi bir soruşturma başlatılmadığı belirtildi.

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