Genelkurmay'ın açıklamasında, terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapılarak, şöyle denildi:
"İstanbul Ortaköy'de, 01 Ocak 2017 Pazar günü saat 01:15 sularında alçakça ve hunharca gerçekleştirilen menfur terör saldırısını şiddetle lanetliyor; bu saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve kahraman polisimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve asil Türk Milletine başsağlığı ve sabır, menfur olayda yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Kalleşçe gerçekleştirilen bu saldırıda hayatını kaybeden yabancı konuklarımızı da büyük bir üzüntü ve saygıyla anıyoruz. Terörle mücadelemiz aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir."
01 Ocak 2017 Pazar3 R.Ahir 1438
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- Şüphesiz Allah, ağaç altında sana bîat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş ve onlara yakın bir fetih (3) ve elde edecekleri birçok ganimetler nasip etmiştir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.(Fetih 18-19)
- Akşamdan (abdestli olarak) temizlik üzere zikrederek uyuyan ve geceleyin de uyanıp Allah’tan dünya ve âhiret için hàyır taleb eden hiç kimse yoktur ki Allah dilediğini vermesin.Ebû Dâvud, Edeb 105, (5042).
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Genelkurmay'dan 'Reina' açıklaması!
Genelkurmay'ın açıklamasında, terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapılarak, şöyle denildi:
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