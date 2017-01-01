Köprüdeki indirim vatandaşı sevindirdi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın açıklamasından sonra geçiş ücreti 89 liradan 65,65 liraya düşürülen Osmangazi Köprüsü'nde indirimli fiyat uygulaması dolayısıyla yoğunluk yaşandığı belirtiliyor.
Yalova'dan İstanbul'a Altınova gişelerinden geçiş yapan Tarkan Tuna, indirimi çok güzel bulduğunu belirterek, "Yoğunluk olmasın da rahat geçelim. Fiyat indirimi iyi oldu. İndirim uygulanmadan önce arabalı vapurla seyahat ediyordum." dedi.
Artık sık sık köprüyü kullanacaklarını belirten Levent Oğuz da "Karamürsel'de akrabalarımız var, daha çok gelip, gideceğiz. Daha önce körfezi dolaşıyorduk, çok sıkıntı çekiyorduk. Allah razı olsun çok güzel yol oldu. Fiyat indirimi de gayet iyi. İndirim kararınını çok olumlu buluyoruz. Köprüden daha sık geçişler olacaktır." ifadesini kulandı.