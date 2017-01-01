01 Ocak 2017 Pazar3 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Şüphesiz Allah, ağaç altında sana bîat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş ve onlara yakın bir fetih (3) ve elde edecekleri birçok ganimetler nasip etmiştir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.(Fetih 18-19)
  • Akşamdan (abdestli olarak) temizlik üzere zikrederek uyuyan ve geceleyin de uyanıp Allah’tan dünya ve âhiret için hàyır taleb eden hiç kimse yoktur ki Allah dilediğini vermesin.Ebû Dâvud, Edeb 105, (5042).
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:49Güneş 08:22Öğle 13:15İkindi 15:32Akşam 17:54Yatsı 19:20
    • 6°C Adana
    • 4°C Adıyaman
    • -8°C Afyon
    • 8°C Ağrı
    • 1°C Amasya
    • -3°C Ankara
    • 8°C Antalya
    • 2°C Artvin
    • 5°C Aydın
    • -2°C Balıkesir
  • BIST: 78.139 0.39
  • Altın: 130,455 -0.41
  • Dolar: 3,5192 0.02
  • Euro: 3,7140 0.65

Elektrik faturanız 82 liradan fazlaysa...

»
Elektrik faturanız 82 liradan fazlaysa...
EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, serbest tüketici durumu ile ilgili bilgi verdi, bu durumdaki vatandaşları da uyarıda bulundu.
Elektrik faturanız 82 liradan fazlaysa... Elektrik faturanız 82 liradan fazlaysa... Elektrik faturanız 82 liradan fazlaysa...

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, serbest tüketici durumundaki vatandaşlara uyarıda bulundu.

EŞİK 82 LİRA

EPDK'dan yapılan açıklamada, yıllık 3 bin 600 kilovatsaat olan serbest tüketici limitinin 2 bin 400 kilovatsaate indirildiği, böylece, aylık yaklaşık 82 lira ve üzerinde fatura ödeyen tüketicilerin serbest tüketici olma hakkı elde ettiği hatırlatıldı.

Serbest tüketici sayısının artmasına bağlı olarak, elektrik ticareti yapmak üzere kurulan ve EPDK’dan bu faaliyet için lisans alan tedarik şirketlerinin sayısının da arttığına dikkat çekildi.

'WEB SAYFAMIZA BAKMADAN İMZALAMAYIN'

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Yılmaz, serbest tüketici durumundaki vatandaşların imzalayacakları sözleşmelere çok dikkat etmeleri gerektiğini bildirdi.

Serbest tüketicilerin hak ve yükümlülüklerini iyi bilmelerinin önemine işaret eden Yılmaz, bu çerçevede EPDK'nın web sayfasında özel bir düzenleme yaptıklarını belirtti.

"Web sayfamıza bakmadan kimse serbest tüketici sözleşmesi imzalamamalı." ifadesini kullanan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız sözleşme imzalayacağı şirketin web sayfamızdaki tedarikçi listesinde olup olmadığını mutlaka kontrol etmeli. Ayrıca haklarını ve yükümlülüklerini layıkıyla öğrenmeden bu konuda adım atmamalı. Tedarikçi şirket, serbest tüketiciyi muhtemel riskler ve ticari seçenekler konusunda bilgilendirmek zorunda. Vatandaşlarımız küçük indirimler için büyük taahhütler altına kesinlikle girmemeli. Tedarikçisini çok dikkatli seçmeli ve kendi tüketim alışkanlıklarına uygun sözleşmelerin altına imza koymalı."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Elektrik faturanız 82 liradan fazlaysa...Elektrik faturanız 82 liradan fazlaysa...EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, serbest tüketici durumu ile ilgili bilgi verdi, bu durumdaki vatandaşları da uyarıda bulundu.
Ayakta muayene ücretlerine zam geldiAyakta muayene ücretlerine zam geldiAyakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesinde katılım payı ücreti en az 6 lira olarak güncellendi.
2017 için kritik dolar/TL tahmini2017 için kritik dolar/TL tahminiAnalistler, 2016 yılının küresel piyasalar açısından zorlu geçtiğini ve 2017 yılında yatırımcıları hareketli günlerin beklediğini belirtti.
Keçiören metrosunun açılış tarihi belli olduKeçiören metrosunun açılış tarihi belli olduUlaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, düzenlediği basın toplantısında Bakanlığının 2016 faaliyetlerini değerlendirdi ve 2017 hedeflerini açıkladı.
Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi BES 1 Ocak'ta başlıyorZorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi BES 1 Ocak'ta başlıyorZorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) otomatik katılımı dönemi 1 Ocak'ta resmen başlıyor.
Başbakan Yıldırım 4 projeyi onayladıBaşbakan Yıldırım 4 projeyi onayladıBaşbakan Binali Yıldırım, Dağkapı-Hastane Raylı Sistem Hattı, Yozgat Havalimanı, Karaman Havalimanı ve Tokat Yeni Havalimanı Yapımı projelerini onayladı.
  • Aselsan ve Havelsan'dan büyük başarı31 Aralık 2016 Cumartesi 08:27
  • Ünlü milyarderden Türkiye'ye dev yatırım30 Aralık 2016 Cuma 14:50
  • Başbakan'dan emeklilere promosyon müjdesi30 Aralık 2016 Cuma 14:10
  • Bunu yapan hastane vatandaşa 2 katını ödeyecek30 Aralık 2016 Cuma 10:40
  • Çin'den flaş Türk Lirası kararı30 Aralık 2016 Cuma 09:23
  • Şehit ve gazi yakınlarına yüzde 50 elektrik indirimi!30 Aralık 2016 Cuma 09:04
  • 51 milyonluk borç siliniyor29 Aralık 2016 Perşembe 21:48
  • Bankaların Ocak-Kasım net kârı belli oldu29 Aralık 2016 Perşembe 15:21
  • 2017 yılı için asgari ücret rakamı açıklandı29 Aralık 2016 Perşembe 14:20
  • Asgari ücret zammı BES kurbanı oldu!29 Aralık 2016 Perşembe 13:16
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri