01 Ocak 2017 Pazar3 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Şüphesiz Allah, ağaç altında sana bîat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş ve onlara yakın bir fetih (3) ve elde edecekleri birçok ganimetler nasip etmiştir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.(Fetih 18-19)
  • Akşamdan (abdestli olarak) temizlik üzere zikrederek uyuyan ve geceleyin de uyanıp Allah’tan dünya ve âhiret için hàyır taleb eden hiç kimse yoktur ki Allah dilediğini vermesin.Ebû Dâvud, Edeb 105, (5042).
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:49Güneş 08:22Öğle 13:15İkindi 15:32Akşam 17:54Yatsı 19:20
    • 6°C Adana
    • 4°C Adıyaman
    • -8°C Afyon
    • 8°C Ağrı
    • 1°C Amasya
    • -3°C Ankara
    • 8°C Antalya
    • 2°C Artvin
    • 5°C Aydın
    • -2°C Balıkesir
  • BIST: 78.139 0.39
  • Altın: 130,455 -0.41
  • Dolar: 3,5192 0.02
  • Euro: 3,7140 0.65

Kavga ettiği babasını camide vurdu

»
Kavga ettiği babasını camide vurdu
İstanbul Sarıyer'de 15 yaşındaki bir çocuk tartıştığı babasını ve yanında bulunan bir kişiyi camide namaz kılarken av tüfeğiyle yaraladı.
Kavga ettiği babasını camide vurdu Kavga ettiği babasını camide vurdu Kavga ettiği babasını camide vurdu

Sarıyer Çayırbaşı Mahallesi’nde buluna Kaptanı Derya Cezayirli Hasan Paşa Camii’de 15 yaşındaki çocuk tartıştığı babasını ve olay esnasında camide bulunan bir kişiyi yaraladı. Edinilen bilgi ve iddialara göre olay, ikindi namazı esnasında meydana geldi. Babasıyla tartışan 15 yaşındaki G.A., babasının camiye gitmesi sonrasında evden aldığı tüfekle Kaptanı Derya Cezayirli Hasan Paşa Camii’de babası A.A.’ya ateş eti. Açılan ateş sonucunda baba A.A. ile olay esnasında camide ulunan Y.D. adlı bir vatandaş yaralandı. Olay sonrasında kaçan G.A. kısa sürede yakalanırken, vatandaşlar yaralılar için ambulans çağırdı. Yaralı iki şahıs ambulansla Maslak Acıbadem Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Yaralıların tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
'Türkiye düşerse bütün İslam Dünyası düşer''Türkiye düşerse bütün İslam Dünyası düşer'Türkiye Gazetesi köşe yazarlarından Necati Özfatura bugünkü köşesinde Türkiye’nin İslamiyete karşı yürütülen postmodern savaşın bir numaralı hedefi olduğunu yazdı.
Kavga ettiği babasını camide vurduKavga ettiği babasını camide vurduİstanbul Sarıyer'de 15 yaşındaki bir çocuk tartıştığı babasını ve yanında bulunan bir kişiyi camide namaz kılarken av tüfeğiyle yaraladı.
'Altın kızlar' tutuklandı'Altın kızlar' tutuklandıKahramanmaraş’ta evlerden ziynet eşyası çalarken suçüstü yakalanan 'altın kızlar' çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
Köprüdeki indirim vatandaşı sevindirdiKöprüdeki indirim vatandaşı sevindirdiOsmangazi Köprüsü'nde yüzde indirim yapıldı? Peki, bu indirim köprüden geçişleri arttırdı mı?
Genelkurmay'dan 'Reina' açıklaması!Genelkurmay'dan 'Reina' açıklaması!Genelkurmay, Ortaköy'de gece kulübüne düzenlenen terör saldırısıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.
ABD Büyükelçiliği'nden yalanlamaABD Büyükelçiliği'nden yalanlamaABD Ankara Büyükelçiliği, İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin Reina'nın sahibinin söylediği "ABD istihbaratı bizi uyarmıştı" açıklamasını yalanladı.
  • O protestoya soruşturma açılmadı!01 Ocak 2017 Pazar 19:03
  • Medvedev'den Yıldırım'a: Tesadüf değil!01 Ocak 2017 Pazar 19:02
  • İstanbul'daki camide pompalı tüfekle saldırı!01 Ocak 2017 Pazar 17:16
  • Ortaköy'deki hain saldırıyla ilgili Noel Baba iddiaları yalan çıktı!01 Ocak 2017 Pazar 16:48
  • ABD dahil 3 ülke Türkiye'deki vatandaşlarını uyardı01 Ocak 2017 Pazar 16:30
  • Ortaköy'deki saldırıda hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu01 Ocak 2017 Pazar 16:29
  • Darbeci Semih Terzi'nin eşine dava açıldı!​01 Ocak 2017 Pazar 16:04
  • Meteorolojiden önemli don uyarısı01 Ocak 2017 Pazar 16:00
  • Şehit düşen polisin son paylaşımı yürekleri dağladı01 Ocak 2017 Pazar 15:30
  • İhbar geldi! Özel harekat peşinde..01 Ocak 2017 Pazar 15:22
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri