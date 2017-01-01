Kartal'da polisi alarma geçiren araç!

İstanbul Kartal'da metro durağına yakın yerde terk edilmiş haldeki bir araç polisi alarma geçirdi.
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kartal-Kadıköy istikameti yan yolu trafiğe kapatılırken, bomba imha uzmanları araçta inceleme başlattı.
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis yan yolu trafiğe kapatırken bomba imha uzmanları 41 UB 730 plakalı otomobilde inceleme yaptı. İnceleme sonucunda otomobilde herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Polis, otomobilin çalıntı olabileceği şüphesi üzerinde duruyor. Otomobil, çekiciyle emniyete götürülüyor.