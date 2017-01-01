01 Ocak 2017 Pazar3 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Şüphesiz Allah, ağaç altında sana bîat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş ve onlara yakın bir fetih (3) ve elde edecekleri birçok ganimetler nasip etmiştir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.(Fetih 18-19)
  • Akşamdan (abdestli olarak) temizlik üzere zikrederek uyuyan ve geceleyin de uyanıp Allah’tan dünya ve âhiret için hàyır taleb eden hiç kimse yoktur ki Allah dilediğini vermesin.Ebû Dâvud, Edeb 105, (5042).
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:49Güneş 08:22Öğle 13:15İkindi 15:32Akşam 17:54Yatsı 19:20
    • 5°C Adana
    • 3°C Adıyaman
    • -8°C Afyon
    • 8°C Ağrı
    • 0°C Amasya
    • -3°C Ankara
    • 8°C Antalya
    • 2°C Artvin
    • 4°C Aydın
    • -3°C Balıkesir
  • BIST: 78.139 0.39
  • Altın: 130,455 -0.41
  • Dolar: 3,5192 0.02
  • Euro: 3,7140 0.65

Kartal'da polisi alarma geçiren araç!

»
Kartal'da terk edilmiş haldeki araç polisi alarma geçirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Kartal'da polisi alarma geçiren araç!
Kartal'da polisi alarma geçiren araç! Kartal'da polisi alarma geçiren araç! Kartal'da polisi alarma geçiren araç!

İstanbul Kartal'da metro durağına yakın yerde terk edilmiş haldeki bir araç polisi alarma geçirdi.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kartal-Kadıköy istikameti yan yolu trafiğe kapatılırken, bomba imha uzmanları araçta inceleme başlattı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis yan yolu trafiğe kapatırken bomba imha uzmanları 41 UB 730 plakalı otomobilde inceleme yaptı. İnceleme sonucunda otomobilde herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Polis, otomobilin çalıntı olabileceği şüphesi üzerinde duruyor. Otomobil, çekiciyle emniyete götürülüyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Kartal'da polisi alarma geçiren araç!Kartal'da polisi alarma geçiren araç!Kartal'da terk edilmiş haldeki araç polisi alarma geçirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
İşte Reina saldırısını düzenleyen terörist!İşte Reina saldırısını düzenleyen terörist!Reina'daki saldırıyı planlayan teröristin Türkiye'ye girişinde çekilen pasaport kontrolü fotoğrafları ortaya çıktı.
'Türkiye düşerse bütün İslam Dünyası düşer''Türkiye düşerse bütün İslam Dünyası düşer'Türkiye Gazetesi köşe yazarlarından Necati Özfatura bugünkü köşesinde Türkiye’nin İslamiyete karşı yürütülen postmodern savaşın bir numaralı hedefi olduğunu yazdı.
Kavga ettiği babasını camide vurduKavga ettiği babasını camide vurduİstanbul Sarıyer'de 15 yaşındaki bir çocuk tartıştığı babasını ve yanında bulunan bir kişiyi camide namaz kılarken av tüfeğiyle yaraladı.
'Altın kızlar' tutuklandı'Altın kızlar' tutuklandıKahramanmaraş’ta evlerden ziynet eşyası çalarken suçüstü yakalanan 'altın kızlar' çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
Köprüdeki indirim vatandaşı sevindirdiKöprüdeki indirim vatandaşı sevindirdiOsmangazi Köprüsü'nde yüzde indirim yapıldı? Peki, bu indirim köprüden geçişleri arttırdı mı?
  • Genelkurmay'dan 'Reina' açıklaması!01 Ocak 2017 Pazar 19:05
  • ABD Büyükelçiliği'nden yalanlama01 Ocak 2017 Pazar 19:04
  • O protestoya soruşturma açılmadı!01 Ocak 2017 Pazar 19:03
  • Medvedev'den Yıldırım'a: Tesadüf değil!01 Ocak 2017 Pazar 19:02
  • İstanbul'daki camide pompalı tüfekle saldırı!01 Ocak 2017 Pazar 17:16
  • Ortaköy'deki hain saldırıyla ilgili Noel Baba iddiaları yalan çıktı!01 Ocak 2017 Pazar 16:48
  • ABD dahil 3 ülke Türkiye'deki vatandaşlarını uyardı01 Ocak 2017 Pazar 16:30
  • Ortaköy'deki saldırıda hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu01 Ocak 2017 Pazar 16:29
  • Darbeci Semih Terzi'nin eşine dava açıldı!​01 Ocak 2017 Pazar 16:04
  • Meteorolojiden önemli don uyarısı01 Ocak 2017 Pazar 16:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri