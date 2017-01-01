01 Ocak 2017 Pazar3 R.Ahir 1438
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Diyarbakır'da emniyete alçak saldırı!

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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir grup terörist tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğü binasına roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.
Diyarbakır'da emniyete alçak saldırı!
Diyarbakır'da emniyete alçak saldırı! Diyarbakır'da emniyete alçak saldırı! Diyarbakır'da emniyete alçak saldırı!

Diyarbakır'ın Çınar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bir grup terörist tarafından roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlenmesinin ardından çıkan çatışma sona erdi. Hava destekli operasyonun devam ettiği ilçeye, çok sayıda takviye birlik gönderildi.

Operasyona, insansız hava araçları ve helikopterler de destek veriyor.

Olay, saat 21.30 sıralarında, Çınar İlçe Emniyet Müdürlüğünün yeni binasında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, bir grup terörist tarafından karşısında bulunan boş alandan emniyet binasına roketatarlı atıldıktan sonra, uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Roket mermisi binanın birinci katına isabet ederken, görevli polislerin anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Ölen ya da yaralanın olmadığı çatışma, teröristlerin karanlıktan faydalanarak ara sokaklara kaçmasıyla sona erdi. Bölgeye Diyarbakır'dan tedbir amaçlı çok sayıda ambulans gönderildi.

GENİŞ KAPSAMLI OPERASYON BAŞLATILDI

Çatışmanın ardından takviye birliklerin de gönderildiği ilçede, geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Operasyona İnsansız Hava Araçları (İHA) ve helikopterler de havadan destek veriyor.

İlçede, 14 Ocak 2016'da, terör örgütü PKK tarafından Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı'na bomba yüklü araç, roketatar ve uzun namlulu silahlarla eş zamanlı saldırı düzenlenmiş ve bomba yüklü araçla saldırı düzenlenen Emniyet Müdürlüğü eski binası ve lojmanlarında 6 kişi şehit olmuş, 38 kişi de yaralanmıştı. Saldırı sonrasında büyük hasar gören Emniyet Müdürlüğü, bir süre sonra yeni bir binaya taşınmıştı.

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