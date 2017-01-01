Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Dr. Yusuf El KarAdavi, İstanbul'da bir gece kulübüne yönelik düzenlenen ve 39 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısı nedeniyle mesaj yayınladı.
Yusuf El kardavi, mesajında ''Türkiye'nin güvenliği bütün İslam Dünyasının güvenliği demektir'' dedi.
'OYUNLARI BOZUN'
Yusuf El Kardavi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ''İstanbul Ortaköy'de düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Türkiye'nin güvenliği bütün İslam dünyasının güvenliği demektir. Türkiye'yi yıkmak isteyen güçler hiç boş durmuyorlar, Her gün saldırıyorlar. Türk halkı bunlara karşı birlik içinde olmalı. oyunları bozmalı.'' ifadelerini kullandı.
01 Ocak 2017 Pazar3 R.Ahir 1438
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- Şüphesiz Allah, ağaç altında sana bîat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş ve onlara yakın bir fetih (3) ve elde edecekleri birçok ganimetler nasip etmiştir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.(Fetih 18-19)
- Akşamdan (abdestli olarak) temizlik üzere zikrederek uyuyan ve geceleyin de uyanıp Allah’tan dünya ve âhiret için hàyır taleb eden hiç kimse yoktur ki Allah dilediğini vermesin.Ebû Dâvud, Edeb 105, (5042).
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Yusuf El Karadavi'den Türkiye mesajı
Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Dr. Yusuf El kardavi, İstanbul'daki alçak terör saldırısıyle ilgili mesaj yayınladı.
Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Dr. Yusuf El KarAdavi, İstanbul'da bir gece kulübüne yönelik düzenlenen ve 39 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısı nedeniyle mesaj yayınladı.
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