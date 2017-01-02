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İran'dan Reina saldırısı açıklaması

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İran'dan Reina saldırısı açıklaması
İstanbul'daki terör saldırısıyla ilgili açıklama yapan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Terörü ortadan kaldırmazsak bir virüs gibi herkesi müptela edecek" dedi.
İran'dan Reina saldırısı açıklaması İran'dan Reina saldırısı açıklaması İran'dan Reina saldırısı açıklaması

 

İran devlet televizyonunda gündeme ilişkin konuları değerlendiren Ruhani, 39 kişinin hayatın kaybettiği İstanbul'daki terör saldırısını üzüntüyle karşıladıklarını ifade etti. Ruhani, “Yeni yılın ilk gününde İstanbul'da üzücü bir olayla karşılaştık. Günahsız, savunmasız insanların öldürülmesi her açıdan kınanılacak bir konu. Bu olay, terörizme karşı çıkmayıp ortadan kaldırmadığımız sürece bir virüs gibi kimseye acımayıp herkesi müptela edeceğini göstermiş oldu" dedi.

"TÜRKİYE İLE SÜREKLİ TEMAS HALİNDEYİZ"

Bölgedeki sorunların nihai çözümünün diplomasiyle sağlanabileceğini ifade eden Ruhani, "Sürekli olarak Suriye, Rusya ve Türkiye ile temas halindeyiz" dedi. İran, Rusya ve Türkiye arasında Moskova'da yapılan üçlü toplantıya değinen İran Cumhurbaşkanı, üç ülkenin bu toplantıda olumlu adımlar attığını kaydederek Astana görüşmelerinin başarılı geçmesini umut ettiklerini dile getirdi.

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