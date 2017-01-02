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Saldırıda terörist içeriden destek mi aldı?

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Saldırıda terörist içeriden destek mi aldı?
Güvenlik birimleri, 39 kişinin hayatını kaybettiği Reina saldırısını gerçekleştiren teröristin içeriden de destek almış olabileceğinden şüpheleniyor.
Saldırıda terörist içeriden destek mi aldı? Saldırıda terörist içeriden destek mi aldı? Saldırıda terörist içeriden destek mi aldı?

 

Yılbaşı gecesi Ortaköy’deki eğlence mekanını kana bulayan saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısı 39’a ulaştı. 4’ü ağır, 65 yaralı ise tedavi görüyor. Polis, katliam sonrası mekandaki kargaşadan faydalanarak olay yerini terk eden teröristi her yerde arıyor. Kuruçeşme adeta abluka altında. ‘Profesyonel’ katil, içeride 7 dakika boyunca ateş etti, daha sonra kıyafetini değiştirip 13 dakika mutfakta saklandı, ardından kayıplara karıştı.

TERÖRİST İÇERİDEN DESTEK Mİ ALDI?

Güvenlik birimlerine göre terörist, daha önce Reina'ya gelerek keşif yaptı. Gece kulübünün içini de ayrıntılı şekilde bildiği anlaşılan profesyonel katile, eğlence mekanının içinde kimsenin müdahale etmemesi polise göre tek bir şeye işaret ediyor: Saldırgan, içeride birilerinden yardım aldı. Reina'daki güvenlik ekibinden hiç kimse, katili etkisiz hale getirecek ya da yaralayacak herhangi müdahalede bulunamadı. Ayrıca Reina içerisinde misafirlerin kolay bulamayacağı 3 farklı çıkışın olduğu öğrenildi. İddiaya göre terörist, eğer denizden kaçmadıysa, sadece Reina görevlilerinin ve kendisinin bildiği çıkışlardan birini kullanarak dışarı çıktı.

YENİ ŞAFAK

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