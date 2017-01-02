TFF'den kınama mesajı

TFF’nin resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde;

İstanbul Ortaköy'de bir gece kulübünde kalleşçe düzenlenen terör saldırısında çok sayıda vatandaşımızın ve bir polisimizin hayatını kaybettiğini, yine çok sayıda vatandaşımızın yaralandığını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Yeni bir yıla girerken ülkemizde korku iklimi yaratmayı, milli birlik ve beraberliğimizi bozmayı hedefleyen bu hain saldırılara karşı milletçe dik duruşumuzu sürdüreceğimize olan inancımızı koruyoruz.

Hain saldırıları bir kez daha nefretle kınarken, terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımız ile polis memuruna Allah'tan rahmet; aileleri ve milletimize başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz.

Türkiye Futbol Federasyonu