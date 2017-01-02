Beşiktaş Eslem Öztürk'ü kiralık olarak gönderdi

Beşiktaş'ın U21 takımının vazgeçilmez oyuncusu olan Eslem Öztürk A Takım'da fazla forma şansı bulamadığı için Erzurumspor'a kiralandı.
Beşiktaş'ta devre arası transfer döneminin ilk ayrılığı yaşandı. Siyah beyazlılar genç oyuncusu Eslem Öztürk'ü sezon sonuna kadar kiraladı.
19 yaşındaki genç orta saha, futbola Gölcükspor alt yapısında başladı. 2015 yılında Beşiktaş'ta profesyonel sözleşme imzalayan Eslem, Süper Lig'de henüz forma şansı bulamadı. Türkiye Kupası'nda bu sezon Beşiktaş'ta 3 maça çıkan oyuncu, U21 takımının değişilmez oyuncularından olmuştu.