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Antalya'da aile kampı!

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Antalya'da aile kampı!
Şenol Güneş istedi yönetim çok özel bir hamleye imza attı.
Antalya'da aile kampı! Antalya'da aile kampı! Antalya'da aile kampı!

2. yarı hazırlıklarını Belek’te yapacak olan Beşiktaş’ta tecrübeli hoca; futbolcular, teknik heyet ve çalışanların konsantrasyonlarını sahaya vermeleri için ailelerinin de kampa getirilmesini talep etti.

BEŞİKTAŞ devre arası kampında tarihi bir uygulamaya gitti. Geçen sezon şampiyon olan siyah-beyazlılar, 2016-17’nin ilk yarısını Medipol Başakşehir’in arkasında 2. tamamlayarak devre arasına girmişti. Hedefe yine şampiyonluğu koyan ve bunun için birlik olunması gerektiğini düşünen Şenol Güneş’in isteğiyle kamp programında çok  önemli bir değişikliğe gidildi.
 
TECRÜBELİ teknik adam, herkesin aklında yalnızca şampiyonluk olmasını, başka şeylerle kafaların meşgul edilmemesini isterken yönetimden kampla ilgili olarak özel bir istekte bulundu. 
 
YÖNETİM KABUL ETTİ
 
2-8 Ocak tarihleri arasında Antalya Belek’te yapılacak kampta futbolcuların, teknik heyetin ve çalışanların ailelerinden uzak kalıp konsantrasyonlarının bir bölümünü onlara vermelerini istemeyen Güneş, yönetime herkesin ailesinin de Antalya’ya getirilmesini istediğini söyledi.

ŞENOL hocanın bu fikri yöneticiler tarafından da kabul görürken böylece Türk futbol tarihinde belki de bir ilk gerçekleşti. 6 gün boyunca yoğun bir şekilde ikinci yarıya hazırlanacak olan siyah-beyazlılar bu süre içinde ailelerinden uzak kalmanın üzüntüsünü yaşamayacak ve tam konsantrasyonla çalışmalarını sürdürüp boş zamanlarında da eşleri ve çocuklarıyla zaman geçirebilecekler. 

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