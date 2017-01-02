Vatandaşlar, online randevu sistemiyle Nüfus Müdürlüğü dairelerinde sıra beklemeden kimlik kartı başvurusu yapabilecekler.
İşlem için gerekli tüm detaylar ise "ekimlikrandevu.nvi.gov.tr" adresinde öğrenebilecek. Kimliklerin ücretleri ile ilgili bilgi verilen açıklamada ise, "Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 16 TL, değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 16 TL ve kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 32 TL'dir." denildi.
02 Ocak 2017 Pazartesi4 R.Ahir 1438
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- Şüphesiz Allah, ağaç altında sana bîat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş ve onlara yakın bir fetih (3) ve elde edecekleri birçok ganimetler nasip etmiştir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.(Fetih 18-19)
- Akşamdan (abdestli olarak) temizlik üzere zikrederek uyuyan ve geceleyin de uyanıp Allah’tan dünya ve âhiret için hàyır taleb eden hiç kimse yoktur ki Allah dilediğini vermesin.Ebû Dâvud, Edeb 105, (5042).
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'Çipli kimlik' dönemi başlıyor
Uzun süredir herkesin merakla beklediği yeni kimlik kartları için başvurular bugün Türkiye genelinde başlıyor. Yeni kimlik kartlarını almanın ücreti ise 16 TL olacak.
Vatandaşlar, online randevu sistemiyle Nüfus Müdürlüğü dairelerinde sıra beklemeden kimlik kartı başvurusu yapabilecekler.
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