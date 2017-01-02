Dolar yeni yıla hızlı girdi

Dolar/TL, yeni yılın ilk saatlerinde İstanbul Ortaköy'deki Reina gece kulübüne düzenlenen terör saldırısının ardından haftaya 3.5350 civarında başladı ve bu seviyelerde yatay seyretti.
Kur 2016 yılını 3.5250 seviyelerinde kapatmıştı.
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Dolar/TL, yeni yılın ilk saatlerinde İstanbul Ortaköy'deki Reina gece kulübüne düzenlenen terör saldırısının ardından haftaya 3.5350 civarında başladı ve bu seviyelerde yatay seyretti.
Kur 2016 yılını 3.5250 seviyelerinde kapatmıştı.