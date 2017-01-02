2 Ocak kar tatili olan iller

Türkiye genelinde hava şartlarının yoğunlaşması nedeniyle zor koşullar altında okullarına ulaşmak zoarunda kalan öğrenciler, yeni yılın ilk iş günü olan 2 Ocak Pazartesi günü tatil mi sorusunu yöneltti.
Peki Konya, İstanbul ve Ankara'da yarın okullar tatil mi? İşte öğrencilerin beklediği detaylar...
AKSARAY'DA EĞİTİME KAR ENGELİ
Aksaray'da kar yağışının ardından oluşan buzlanma nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildiği bildirildi.
İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte 3 gündür etkili olan kar yağışının ardından oluşan buzlanma nedeniyle kent genelinde eğitime 2 Aralık Pazartesi günü ara verildiğini belirtti.
NİĞDE
Niğde’de soğuk hava ve aşırı buzlanma nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.
Niğde Valiliği aşırı buzlanma ve soğuk sebebiyle okulların 2 Ocak Pazartesi günü İl genelinde okulların tatil olduğunu duyurdu.