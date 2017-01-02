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Galatasaray Ahmet Çalık için teklifi 2 katına çıkardı

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Galatasaray Ahmet Çalık için teklifi 2 katına çıkardı
Galatasaray, Gençlerbirliği'nden transfer etmek istediği oyuncu Ahmet Çalık için yaptığı teklifi 2 katına çıkardı.
Galatasaray Ahmet Çalık için teklifi 2 katına çıkardı Galatasaray Ahmet Çalık için teklifi 2 katına çıkardı Galatasaray Ahmet Çalık için teklifi 2 katına çıkardı

 

Galatasaray Gençlerbirliği'nden Ahmet Çalık'ı transfer etmek için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı kırmızılılar, başkent ekibine yaptığı 1 milyon euro'luk teklifi 2 milyon euro'ya yükseltti. Gençlerbirliği Kulübü’nün ise milli oyuncu için 4 milyon euro istiyor.

OYUNCU TAMAM İŞ KULÜPLERDE

Sarı kırmızılı ekip, Ahmet Çalık ile yaptığı ön görüşmeden olumlu sonuç almış ve transfer kulüplerin anlaşmasına kalmıştı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, önümüzdeki günlerde bir kez daha bir araya gelecek. (NTVSpor)

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