Yusuf Tekin'i tehdit eden bakan, Suat Kılıç çıktı

Milli Eğitim Bakanlığı Müşteşarı Yusuf Tekin'i 2013 yılında tehdit eden kabine üyesinin dönemin Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç olduğu ortaya çıktı.

Müsteşar Tekin, Trabzon'da katıldığı konferansta çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

Tekin şu ifadeleri kullanmıştı:

Milli Eğitim Bakanlığında 2013 yılında göreve gelir gelmez, tehdit edildim. Bu tekelleşmenin, ülkenin bağımsızlığına, ülkenin geleceğine ciddi bir ihanet olduğunu alenen söylediğim için, bu ülkenin çocuklarını, gençlerini, dershaneler üzerinden devşirip beyinlerini yıkayarak yabancılaştırdıklarını, alenen söylediğim için 2013 yılı Ocak ayından itibaren bu anlamda şahsım, çalışma arkadaşlarım, ailem, çocuklarım üzerinden inanılmaz bir karalama kampanyası ile karşı karşıya kaldım.

Ve çok açık bir biçimde çok üst düzey bir kişi bir bakan tarafından, 2013 yılında 'Fetullah Hoca'nın selamı var. Tayyip Bey seni Milli Eğitim Bakanlığına müsteşar olarak alacak, seni uyarıyoruz. Gidersen, kabul edersen seni rezil edeceğiz, insan içine çıkamaz hale getireceğiz' bunu arkadaşlar bakın, bir Bakan söyledi."

Kılıç FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpasının ardından görevinden alınmıştı. Suat Kılıç'ın, kendisiyle birlikte bakanlığa getirdiği çok sayıda bürokrat da FETÖ'cü olduğu gerekçesiyle KHK'larla ihraç edildi.

ADAMLARI 'FETÖ'DEN ATILDI

Kılıç'ın kadrosunda yer alan, Eğitim Kültür Genel Müdürü Abdülkadir Mahmutoğlu, Gençlik Genel Müdürü Şevki Akkaya, Proje Koordinasyon Genel Müdürü Ramazan Yiğit, Proje Daire Başkanı Hüseyin Demir ve Bakanlık Personel Daire Başkanı İsmail Oral ihraç edilen isimlerden bazıları.

Bilgi İşlem Daire Başkanı Türker Turan Yıldız ise FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklu.

PROJELER FETÖ'CÜLERE

Kılıç'ın getirdiği eğitim uzmanlarının da neredeyse yüzde 95'i FETÖ'den atıldı. Bakanlığı süresince çıkarılan dergi ve diğer projeleri FETÖ'ye bağlı derneklere havale eden Kılıç, görevden alındıktan sonra bakanlığın gizli bilgilerini içeren “Spor Bilgi Bankası” adında bir kitap çıkardı. Doğan Grubu tarafından çıkartılan kitap, bakanlıkla mahkemelik oldu.

GELMESİ RAHATSIZ ETTİ

Tekin, Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı görevindeyken 2011 yılında Gençlik ve Spor Bakan Yardımcılığına getirilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dershanelerin kapatılmasına ilişkin süreci başlattığı 2013 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığına atanan Tekin, FETÖ'cüleri rahatsız etmişti. Dershanelerin dönüşüm ve kapatılması sürecinde, Tekin'in FETÖ'cüler tarafından defalarca tehdit edildiği de kamuoyuna yansımıştı.



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