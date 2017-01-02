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Esed Türkmenlerin malını dağıtıyor!

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Esed’in kendi safında savaşan İran destekli teröristlere ve Hizbullah militanlarına tapu dağıttığı bilgisine ulaşıldı.
Esed Türkmenlerin malını dağıtıyor!
Esed Türkmenlerin malını dağıtıyor! Esed Türkmenlerin malını dağıtıyor! Esed Türkmenlerin malını dağıtıyor!

Beşar Esed'in Suriye'de kendisi için savaşan İran destekli teröristlere ve Hizbullah militanlarına tapu dağıttığı ortaya çıktı. Halkın evlerinin ve arsalarının tapularını dağıtan Esed'in İran destekli teröristlere ve Hizbullah militanlarına vatandaşlık verdiği de iddia ediliyor.

KAYIT ALTINA ALINIYOR

Suriye'de Türkmenler ve Kürtler azınlık olarak kabul edildiği için malvarlıklarını kayıt altına aldıramıyor ve tapu sahibi olamıyordu. Bayır Bucak Türkmenleri Derneği de, Suriyelilerin uluslararası platformda kendi yerleri için hak sahibi olabilmeleri için bir çalışma başlattı. Derneğe beyanda bulunan Suriyelilerin tapuları varsa örnekleri alınıyor. Mal varlığının belgesi bulunmayanlar için ise farklı bir formül uygulanıyor ve kişinin beyan ettiği mahalle ya da köydeki iki muhtar ve iki şahit önünde mal varlığını söyleyerek kayıt altına alınıyor. Dernek İstanbul, Ankara başta olmak üzere Suriyelilerin bulunduğu şehirlerde çalışmalarına başladı.

KİTAP HALİNE GELECEK

Türkiye'ye geldiği bilinen 160 bin Türkmen'den 100 binine ulaşıldı. Bu 100 bin Türkmenin en az 90 ile 120 metre arasında bir evi, ortalama olarak da 15 dönümlük arsası bulunuyor. Bu belgelerle Türkmenlerin mal varlıkarı kayıt altına alınacak ve uluslararası arenada kanıt olarak kullanılacak. Dernek ayrıca bu mal varlıkların fotokopilerini kitap haline getirmeye hazırlanıyor.

Kıbrıs'taki Rumlar kendilerini böyle savunuyorlardı

Eski Hatay valisi olan Ankara Valisi Ercan Topaç'ın Suriyeli mültecilere 'tapularınız getirin' uyarısını yaptığı öğrenildi. Projeyi 2015 yılında başlattıklarını söyleyen Vali Topaç, "Kıbrıs'a gittiğimde Rumların tapularını ellerinde tuttuğunu duydum. Şimdi de uluslararası mahkemelerde bu belgeleri kullanıyorlar. Bunu duyunca Hatay Valisi iken Bayır Bucak Türkmenleri Derneği bu projeyi başlatması için destek verdik" diye konuştu.

YENİŞAFAK

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