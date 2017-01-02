Havalimanı'nda canlı bomba paniği!

Antalya Havalimanı'nda ilginç anlar yaşandı.

Antalya Havalimanı'nda sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Üzerinde bomba olduğunu söyleyen Suriyeli yolcu havalimanını birbirine kattı.

"ÜZERİMDE BOMBA VAR, ALLAHUEKBER"

Edinilen bilgiye göre iç ve dış hatlar terminallerinin ortak kulandığı 'Giden Yolcu' kısmında saat 09.55'te X-Ray cihazından geçen bir genç "Üzerimde bomba var, Allahuekber" diye bağırınca, panik yaşandı. Polis ve özel güvenlikçiler 25-30 yaşlarındaki Suriyeliyi kısa sürede etkisiz hale getirip gözaltına aldı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ise şahsın Suriyeli değil, Diyarbakır nüfusuna kayıtlı Türk vatandaşı olduğunu açıkladı. Yetkililer şunları söyledi:

"Olayın terörle ilgisi yok. Tamamen adli bir vaka. Şahıs dün akşam uçağı kaçırdığı için havalimanında olay çıkarıyor ve gözaltına alınıyor. Daha sonra bazı psikolojik sorunları olduğu tespit ediliyor ve ailesine tespit ediliyor. Sabah havalimanına tekrar gelen şahıs birden koşmaya başlayınca yeniden gözaltına alınıyor. Yapılan incelemede şahsın uyuşturucu bağımlısı olduğu tespit edildi. Panik yaratacak hiçbir durum yok."