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Oktay Kaynarca'dan teröre anlamlı tepki!

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Oktay Kaynarca'dan teröre anlamlı tepki!
Pek çok ünlünün 'Kıl payı yaşıyoruz' şeklinde yorumladığı Reina gece kulübü saldırısına oyuncu Oktay Kaynarca tepkisiz kalamadı.
Oktay Kaynarca'dan teröre anlamlı tepki! Oktay Kaynarca'dan teröre anlamlı tepki! Oktay Kaynarca'dan teröre anlamlı tepki!

 

Beşiktaş Ortaköy'deki gece kulübüne yapılan saldırıyı ağır bir dille eleştiren Oktay Kaynarca, şunları söyledi:

"Bu karanlık kadar karanlıklarla sizi doğurup büyütüp, bu dünyayı karartmaya çalışanlar, şimdi gidin çocuklarınızın yüzüne bakın ve deyin ki biz dün gece gözümüzü kırpmadan Allah adına Allah'ın kullarını hiç bir suçları yokken katlettik ki cennete gidebilelim, dünyayı cehenneme çeviriyoruz ki bize cennet bahşedilsin.

SAVAŞIN BİLE BİR ŞEREFİ VARDIR

Ama unutmayın Allah'ın adaleti bu dünyada yaşattıklarınızı size bu dünyada yaşatmak üzeredir.. Sonsuza kadar karanlıklarda kalın ve gün yüzü görmesin soyunuz sopunuz yedi ceddiniz...Şerefsiz korkak cahil pis çirkin iğrençsiniz ve tarihe böyle geçeceksiniz.. Savaşın bile bir şerefi namusu vardır ama siz namustan dinden kitaptan imandan habersiz büyütülmüş zavallılarsınız..

CANIMIZI YAKIYORSUNUZ AMA BU BİZİ DAHA DA GÜÇLENDİRECEK

Canımızı yakıyorsunuz,birlik oldunuz dünyanın bütün şerefsizleri birlik oldunuz canımızı yakıyorsunuz ama acılarımız bizi daha da birarada tutacak ve acımız bizi daha da güçlendirecek, hepinizi karanlık çukurlarınıza gömecek kadar kinliyiz ve korkmuyoruz.. Milletimizin başı sağolsun."

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